Les analystes, sans surprise, impressionnés par les résultats de l’AAPL, beaucoup font grimper les prix cibles

Les analystes ont été, sans surprise, impressionnés par le bénéfice record de l’AAPL d’hier, beaucoup d’entre eux augmentant leur prix cible pour l’action.

L’animateur de Mad Money de CNBC et ancien gestionnaire de fonds spéculatifs Jim Cramer dirige le refrain…

[The results] pourrait donner un coup de pouce au marché après la parution du titre sur un rapport trimestriel “étonnant”, a déclaré mardi Jim Cramer de CNBC.

“Je craignais qu’Apple ne soit pas en mesure de nous donner une surprise à la hausse pour propulser le titre à la hausse, car il avait déjà tellement tourné”, a déclaré l’animateur de “Mad Money” après avoir examiné les résultats du titan technologique du trimestre des fêtes. .

Le stock avait gagné environ 30% depuis son dernier rapport fin octobre.

“Eh bien, j’aurais peut-être dû avoir encore plus confiance en une entreprise que je fais toujours”, a-t-il déclaré. “Il a enregistré un rythme monstre supérieur et inférieur, alimenté par les ventes phénoménales d’iPhone et d’AirPod, ainsi que la croissance continue de leur flux de revenus de service.”

Philip Elmer-DeWitt a rassemblé un tas d’autres réponses. Exemples:

Timothy Arcuri, UBS: Augmentez les estimations de la force de l’iPhone. Apple a annoncé un trimestre solide dépassant les attentes plus élevées avec des revenus de 2,3 milliards de dollars supérieurs au haut de gamme du guide et de près de 4% au-dessus du consensus tiré par l’iPhone + la force continue des Wearables (maintenant la taille d’une entreprise du Fortune 150 avec une très longue piste étant donné le bas attach-rate. Achetez. 355 $. […]

Michael Olson, Piper Sandler: Dec Qtr Upside Driven by iPhone & Wearables; 5G sur Horizon. En ce qui concerne le reste de l’exercice 20, Apple est au milieu d’une tempête parfaite, avec l’iPhone actuel performant au-dessus du plan, les non-iPhone (en particulier les appareils portables) ont une tendance forte et l’anticipation croissante pour les iPhones 5G qui arriveront tard dans l’exercice. En surpoids. Augmente l’objectif de prix à 343 $, contre 305 $.

[…]

Samik Chatterjee, J.P.Morgan: The Wow Quarter. Apple a agréablement surpris les investisseurs sur plusieurs fronts, mais surtout a largement dépassé les attentes des investisseurs sur les revenus de l’iPhone, qui ont retrouvé une croissance au cours du trimestre bien supérieure aux attentes des investisseurs. En surpoids. Augmente l’objectif à 350 $ au lieu de 300 $.

[…]

Daniel Ives, Wedbush: Cook Comes Out Swinging and Blows Away Street Estimates. Hier soir, Apple a annoncé ses résultats FY1Q20 (décembre) qui étaient nettement en avance sur les estimations de la rue et seront perçus positivement par la rue ce matin alors que la force de l’iPhone 11 continue de paraître forte tant au niveau national qu’international, la Chine étant clairement une star du spectacle malgré le bruit. Nous caractériserions ces résultats et ces conseils comme une impression «explosive» qui mettra plus de carburant à indice d’octane élevé dans la thèse de taureau à l’avenir. Surpasser. 400 $.

Découvrez la rafle complète, avec de nouveaux prix cibles, à PED 3.0.

Business Insider désigne un homme qui pourrait être moins heureux ce matin.

Il y a six ans, le président Trump s’est vanté d’avoir vendu ses actions Apple. S’il y était resté, son argent aurait plus que quadruplé.

