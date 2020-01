Les anciens dirigeants de Nike réinventent l’expérience funéraire avec une nouvelle startup qui simplifie les services de crémation – .

Keith Crawford, à gauche, et David Odusanya, co-fondateurs de Solace, une société basée à Portland qui réinvente les expériences funéraires traditionnelles. (Photo de consolation)

Les entrepreneurs et les innovateurs se sont efforcés chaque jour de donner vie aux produits et services à travers le paysage technologique. Une nouvelle startup de Portland cherche à perturber la mort.

Solace est la création de Keith Crawford et David Odusanya, deux anciens directeurs de création chez Nike qui veulent faire entrer les services funéraires dans le 21e siècle. Ils commencent par la crémation et une plate-forme numérique qui simplifie le processus et la tarification des décisions de fin de vie tout en s’appuyant sur la conception et l’obsession du client pour repenser l’approche.

Crawford a d’abord pensé à réinventer l’expérience funéraire après la mort de son père en 2013. Dans un salon funéraire traditionnel, il a ressenti la pression de la vente incitative et a été confondu par une matrice compliquée de paperasse et de prix.

«J’ai laissé cette expérience en pensant:« Il est si étrange pour moi que cette industrie se sente très coincée dans le temps et n’évolue pas et ne se modernise pas et ne privilégie pas la famille avant tout », a déclaré Crawford. «Je pense que les gens entrent dans ce moment de la vie sans savoir quoi faire ni à quoi s’attendre. Nous avons donc juste commencé à vraiment essayer d’élaborer cette approche beaucoup plus simple. »

(Capture d’écran Solace)

Avec près de 40 ans entre les deux travaillant sur des initiatives mondiales pour Nike, Crawford et Odusanya sont partis pour démarrer leur propre agence de design avec l’intention d’être un incubateur d’idées. Ils ont emporté avec eux une obsession autour du consommateur et l’ont amené dans leur réflexion chez Solace.

“L’un des plus gros problèmes est que la famille n’est pas au centre de la conversation”, a déclaré Odusanya à propos des funérailles traditionnelles. “Il s’agit de profit, de transaction, c’est un marché très compétitif et fragmenté. Nous avons donc intégré cette pensée simple et cela a juste transformé la façon dont nous l’avons abordée et l’expérience de la famille. »

La solution de Solace consiste à offrir un service client 24h / 24 et un prix unique tout compris pour les services de crémation. L’option de traiter tout en ligne en aussi peu que cinq minutes vise à donner du temps aux personnes en deuil.

La société s’est récemment étendue à l’État de Washington, et Seattle et le comté de King sont désormais dans la zone de couverture. Solace emploie environ 10 personnes et travaille en partenariat avec des entreprises de l’Oregon et de Washington pour gérer le ramassage, l’incinération et le retour des restes.

De plus en plus de gens choisissent la crémation plutôt que des options d’enterrement traditionnelles et plus coûteuses, selon les chiffres de la National Funeral Directors Association, qui place le taux bien au-dessus de 50% aux États-Unis.Crawford a déclaré que sur la côte ouest, le taux était beaucoup plus élevé.

«Honor Life, Lived», dit Solace sur l’emballage qu’il utilise pour retourner les restes incinérés. (Photo de consolation)

Et Solace vise à devenir une marque reconnaissable vers laquelle les gens savent se tourner. L’industrie funéraire n’a rien de tel aujourd’hui.

“Si je donnais un coup de pied ici, vous seriez sur Google” salon funéraire Fremont “,” a récemment déclaré Crawford du bureau de .. «Avant, c’était une sorte de pages jaunes, ou vous saviez [a funeral home]. “

La technologie de Solace n’est pas révolutionnaire – c’est la technologie qui existe mais qui est appliquée à une industrie d’une manière nouvelle. Le site Web est le front-end, et à l’arrière-plan il y a une plate-forme de service client et une plate-forme de communication que les co-fondateurs appellent l’état de l’art pour l’industrie.

“Nous avons des tonnes d’idées sur la façon dont la technologie peut aider à améliorer l’expérience”, a déclaré Crawford, ajoutant que la crémation n’est que le début de leurs services. «Il ne s’agit pas de technologie pour le bien de la technologie ou d’innovation pour le bien de l’innovation. Il s’agit de résoudre des problèmes pour les personnes utilisant la puissance de la technologie. “

Il doit toujours y avoir une humanité ou ça va juste être faux. Cela ne signifie pas que vous n’utilisez pas la technologie pour rendre les expériences de base plus faciles, meilleures et plus efficaces.

Après six mois de fonctionnement, ils entendent des familles qui apprécient la possibilité de suivre le processus selon leurs propres conditions. Même l’emballage élégant utilisé pour remettre les restes incinérés à leurs proches a été bien pensé et a l’apparence de ce que vous attendez des concepteurs prêtant attention à ces détails.

“C’est passé de la peur au plaisir”, a expliqué Odusanya à un client en réponse à l’utilisation de Solace.

Solace est ouvert à travailler avec d’autres personnes dans l’espace funéraire qui pensent en dehors des façons traditionnelles de faire des affaires. Crawford et Odusanya ont rencontré Katrina Spade, la créatrice et entrepreneure qui a fondé Recompose à Seattle. Cette entreprise fait le buzz avec ses plans de conversion des restes humains en sol.

Pour l’instant, Solace pense que les tendances vont dans la bonne direction, et les gens chercheront finalement que les services de soins de la mort soient très faciles et axés sur la technologie.

Mais Crawford a dit qu’il est important de se rappeler à quel point tout est personnel dans l’espace où ils sont entrés.

«Il s’agit en partie de technologie et de modernisation, mais l’autre moitié pour moi, c’est que c’est un moment humain et émotionnel. Il ne s’agit pas de crémation en un clic, un camion robot arrive et vous roulez le corps », a-t-il déclaré. “Il doit toujours y avoir une humanité ou ça va juste être faux. Cela ne signifie pas que vous n’utilisez pas la technologie pour rendre les expériences de base plus faciles, meilleures et plus efficaces. »