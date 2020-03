Les anciens GPU AMD détruisent Nvidia en ce qui concerne Doom Eternal

L’analyse comparative de Doom Eternal a de nouveau souligné que les anciennes cartes graphiques d’AMD vieillissent vraiment comme un bon vin par rapport aux GPU Nvidia de la même époque.

Une vidéo YouTube de Hardware Unboxed mesurait les performances des GPU anciens (et quelque peu plus récents) dans un jeu de tir moderne, remontant à la série 600 de Nvidia qui a été publiée en 2012, avec la GeForce GTX 680 aux prises avec la Radeon HD 7970 d’AMD à l’époque (qui lancé juste avant).

À l’époque, la GTX 680 de Nvidia a presque dépassé le 7970 – et a certainement remporté la bataille sur le plan de l’efficacité énergétique – bien que les cartes graphiques soient globalement sur un pied d’égalité en termes de performances de jeu. Aujourd’hui, huit ans plus tard, c’est une histoire très différente…

Fonctionnant avec Doom Eternal en 1080p en basse qualité, la GTX 680 (4 Go) a réussi une cadence moyenne assez médiocre de 35 ips. Alors que la Radeon HD 7970 (édition GHz, avec 3 Go de RAM vidéo) gérait 65 ips, presque le double des performances et au-dessus du niveau généralement observé pour un jeu agréablement fluide (60 ips).

C’est en fait une performance assez incroyable pour une carte graphique de huit ans dans un jeu de tir de pointe – en particulier étant donné que sur les petits détails, Doom Eternal semble toujours assez bon (en fait, un autre point que Hardware Unboxed fait est que les paramètres de détail inférieurs ne ne dégradez pas beaucoup les visuels, et en tant que tels ne sont pas très conviviaux pour les PC plus anciens).

Ce qui est également révélateur, c’est que lorsque l’on passe à la prochaine génération de Nvidia, la GTX 780 Ti ne gère que 37 ips. Et pour passer aux cartes Maxwell, qui sont toujours très présentes aujourd’hui, la GTX 960 atteint 46 images par seconde – toujours un bon chemin derrière le 7970 d’AMD.

Architecture et pilotes

Alors qu’est-ce qui se passe ici? Et pourquoi la Radeon HD 7970 a-t-elle une avance si massive sur la GTX 680 maintenant, alors qu’elle se battait de la tête aux pieds de manière assez uniforme en 2012?

Eh bien, cela dépend en grande partie de l’architecture et de la conception de ces cartes, ainsi que de l’état des pilotes actuels, bien sûr. L’architecture GCN de première génération d’AMD telle qu’elle est utilisée dans le 7970 a bien vieilli et fonctionne mieux avec les jeux modernes, beaucoup plus que le Kepler de Nvidia (qui a été introduit avec la série GTX 600).

En outre, AMD a travaillé dur ces dernières années pour optimiser ses pilotes, ce qui a produit une amélioration des performances non seulement pour les cartes modernes, mais aussi pour les anciennes. Alors que les nouveaux pilotes de Nvidia ont de plus en plus vu leurs anciens GPU tomber de côté, comme quiconque possède une série GTX 700 (ou plus ancienne) ne peut manquer d’en être averti.

En effet, comme nous l’avons vu, même la GTX 960 ne se porte pas très bien dans Doom Eternal par rapport à la gamme historique de GPU d’AMD (bien que ce soit un modèle économique, bien sûr).

N’oubliez pas que cela ne reflète pas la qualité globale des pilotes actuels, mais la performance des pilotes contemporains avec des cartes graphiques beaucoup plus anciennes, ce qui est évidemment une comparaison de niche. Mais valable, cependant, pour ceux qui utilisent encore de vieux PC de jeu. Et il est certainement très intéressant de voir à quel point AMD fait mieux avec ce genre de références, en particulier contre les cartes basées sur Kepler de Nvidia, qui ne vieillissent vraiment pas bien.

Via Wccftech