Les animaux fantastiques 3 n’ont pas commencé la production en raison du coronavirus

Tournage sur Bêtes fantastiques 3 ne démarre pas à l’heure en raison du Coronavirus. La série préquelle Harry Potter a commencé en 2016 avec la sortie de Fantastic Beasts et Where to Find Them, qui a été suivie par Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald en 2018. Bien que la série soit basée sur un manuel fictif de J.K. Rowling, Warner Bros. a plus ou moins réussi à transformer le petit livre en plusieurs films.

En raison du deuxième film de la trilogie qui reçoit plus de réactions des fans que prévu, Warner Bros.a ralenti le développement du troisième film pour s’assurer que Fantastic Beasts 3 peut sauver la série. J.K. Rowling a confirmé dès juin 2018 qu’elle avait commencé à écrire le script de Fantastic Beasts 3, mais Rowling elle-même était une partie principale de la critique du film depuis qu’elle a essayé de changer des éléments du canon de Harry Potter. La date de début de tournage de Fantastic Beasts 3, et par conséquent la date de sortie, a été repoussée plusieurs fois, et il semble que la même chose se reproduise.

En relation: Pourquoi JK Rowling ne cesse de changer (et de blesser) Harry Potter Canon

Selon Deadline, Warner Bros.a retardé le début de la production de Fantastic Beasts à cause du Coronavirus. Cette nouvelle survient quelques jours seulement après l’annonce de la sortie de Warner Bros. de Fantastic Beasts 3 cette semaine. Cela étant dit, on ne sait pas quand la production pourrait commencer ou si cela affecterait la date de sortie du film.

En raison du Coronavirus qui balaie le monde, Fantastic Beasts 3 n’est que le dernier film qui a été retardé. Plus d’une douzaine de dates de sortie de blockbusters ont également été repoussées à cause du virus, l’une des premières étant No Time to Die. Le prochain film obligataire a été retardé de sept mois et sortira maintenant en novembre. D’autres grands films comme A Quiet Place Part II, Mulan et Fast and Furious 9 ont été retardés, ce dernier ayant été repoussé d’une année entière. L’un des autres films très attendus de Warner Bros., The Batman, a également interrompu sa production pendant deux semaines.Comme beaucoup d’autres films encore en production, on ignore si la date de sortie de The Batman sera affectée.

Le succès ou l’échec de Fantastic Beasts 3 sera crucial pour l’avenir de la franchise. Le studio prévoyait à l’origine de faire cinq films Fantastic Beasts, mais si Fantastic Beasts 3 se produit comme le deuxième film, la série pourrait finir par rester une trilogie. Bien que Warner Bros. ait retardé la production de Fantastic Beasts 3, cela leur donne encore plus de temps pour modifier les petits détails nécessaires avant le début du tournage. On ne sait pas combien de temps ce retard finira par être, mais Warner Bros va probablement apporter plus de détails sur Bêtes fantastiques 3retard dans les semaines à venir.

Plus: Les craintes de coronavirus envoient le box-office plonger à son plus bas niveau en 20 ans

Source: date limite