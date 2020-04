Les antennes 5G n’ont rien à voir avec le coronavirus

Cela semble évident, non? Quelle relation peut exister entre les antennes 5G et la diffusion de coronavirus? A priori le même qui existe entre le réchauffement climatique et le nombre de pirates et de corsaires qui naviguent sur les mers à la recherche d’un grand trésor (certains comprendront mieux cette analogie que d’autres). Cependant, les mouvements «anti-antenne» semblent avoir trouvé un allié inattendu dans la pandémie qui, aujourd’hui, nous a tous confinés dans nos foyers. Ce serait drôle si ce n’était pas si misérable.

Le cas est que, selon les rapports de la BBC News, plusieurs antennes 5G ont brûlé ces derniers jours à divers endroits au Royaume-Uni, et tous les soupçons suggèrent que la raison de ces actions a été la canulars qu’il existe une relation entre les antennes et la pandémie. En période de désinformation, vous savez, quelqu’un est toujours prêt à laisser tomber le plus gros stupide, et malheureusement, vous pourriez trouver le bon public pour cela.

Si vous recherchez un peu sur Internet, vous pouvez trouver deux théories qui relient les antennes 5G au coronavirus. Ou, pour être plus exact, deux grandes branches de la “pensée”, qui à leur tour sont subdivisées en dizaines de développements, ce qui est plus surprenant (et oui, quand je dis surprenant, je veux dire honteux). Le premier, qui pourrait encore être sauvé de la combustion, étant généreux, est que Les émissions d’antennes affectent le système immunitaire des personnes. Et, bien sûr, une personne ayant des problèmes immunitaires est plus sujette à contracter des maladies et à maximiser ses symptômes.

Le problème est qu’aujourd’hui, aucune recherche scientifique sérieuse ne montre que les émissions des antennes sont nocives pour l’être humain. Je suis le premier, je précise, à vouloir que ce type d’étude se poursuive, pour en évaluer les effets à moyen et long terme. Mais aujourd’hui, pour ceux d’entre nous qui font confiance à la science, les antennes sont sûres.

De plus, même dans l’hypothèse hypothétique où ils avaient raison, les antennes ne contribueraient pas à la propagation du coronavirus, ce qu’elles feraient serait d’intensifier ses effets sur la population, ce qui aurait pu être détecté rapidement. Bien sûr, cela aurait également pu être vérifié avant l’arrivée du pathogène, car ces personnes auraient également été plus sujettes à d’autres maladies. Et non, cela ne s’est pas produit.

Mais vous vous demandez sûrement la deuxième branche, non? D’accord, mettez votre ceinture, il y a des courbes: les signaux des antennes 5G sont capables de générer des pathogènes dans l’air. Non, non, ne vous frottez pas les yeux (surtout si vous ne vous êtes pas lavé les mains depuis un certain temps), vous avez bien lu. D’une certaine manière, ils ne sont évidemment pas en mesure d’expliquer (en fait, ils n’essaient même pas) que les ondes deviennent des virus qui volent dans l’air jusqu’à infecter ceux qui croisent leur chemin. C’est tellement stupide et vide de sens qu’il ne mérite pas de réponse.

Plus d’infections dans les endroits dotés d’antennes 5G

C’est, oui, l’argument tueur de nombreuses personnes qui défendent ces théories. Il s’avère que dans les endroits où il y a un plus grand déploiement d’antennes 5G, ils coïncident avec ceux où il y a eu plus de cas de coronavirus. La première chose est que, dans toutes les références que j’ai trouvées à cet égard, il n’y avait pas de documents, ou du moins de données, qui prouvaient cette affirmation. C’est comme quand quelqu’un, dans une conversation au bar, cite les 95% habituels. Les chiffres, dans les deux cas, proviennent de la même source: le nombril.

Mais allons un peu plus loin, d’accord? Supposons que ces données (inexistantes) sont vraies et que le plus grand volume de cas se produit dans des endroits avec un plus grand nombre d’antennes. Il me semble que Ces endroits pourraient-ils être les plus grandes villes? En d’autres termes, se pourrait-il que le plus grand nombre d’antennes se trouve dans les endroits où la population est la plus importante et que, par contre, elles connaissent un afflux plus important de personnes d’origines différentes? Pourquoi presque tout vient d’abord dans les grandes villes, puis dans les plus petites et enfin dans les villes? Quand j’étais petit, ils l’ont expliqué à l’école, je veux penser qu’ils continuent de le faire.

Je reviens à la relation entre le réchauffement climatique et les corsaires, qui m’a toujours paru un parfait exemple pour retenir une maxime qui devrait (ou devrait) toujours nous accompagner: la corrélation n’implique pas de causalité. En d’autres termes, le fait que deux choses se produisent en même temps n’indique pas que l’une est nécessairement la conséquence de l’autre. Je tourne plus d’années car plus d’antennes 5G sont déployées, mais cela ne signifie pas que je tourne des années parce que des antennes sont installées. Un jour, ceux-ci cesseront d’installer et la 6G arrivera. La corrélation sera rompue, mais (malheureusement) je continuerai d’avoir des années. Il n’y a pas de causalité. Et avec le coronavirus, évidemment, non plus.