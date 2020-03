Les appareils de streaming Shield TV de nouvelle génération de Nvidia ont atterri en Australie

Après leur sortie aux États-Unis à la fin de l’année dernière, les excellents appareils de streaming Shield TV et Shield TV Pro de Nvidia sont maintenant disponibles à l’achat en Australie – un confort petit mais significatif alors que nous nous préparons à rester à l’intérieur dans un avenir prévisible.

Nous ne surestimons pas les choses lorsque nous disons que les boîtiers de streaming de nouvelle génération de Nvidia sont excellents – le Shield TV Pro a reçu 4 étoiles et demie dans notre examen de l’appareil, tandis que le Shield TV standard redessiné a remporté notre prix “ Editor’s Choice ” avec sa note parfaite de cinq étoiles, ce qui en fait un appareil «Best in Class» dans sa catégorie.

Les deux nouveaux produits Shield TV de Nvidia disposent du nouveau processeur Tegra X1 + de la société, qui devrait offrir “25% de performances en plus” que le modèle de dernière génération – un facteur majeur contribuant à la mise à l’échelle exceptionnelle de chaque appareil et à la capacité de streaming 4K.

Selon Nvidia, cette mise à l’échelle a été réalisée avec une IA qui a été “formée sur un réseau neuronal profond” dans le but d’amener le contenu 720p et 1080p à la qualité 4K – une fonctionnalité qui a particulièrement impressionné les examinateurs de TechRadar.

Parallèlement à leurs distinctions susmentionnées en matière de streaming Ultra HD et de mise à l’échelle AI, les deux modèles de téléviseurs Nvidia Shield prennent en charge le format Dolby Vision HDR, ainsi que l’audio Dolby Atmos.

Nouveau et amélioré

En termes de conception, le Nividia Shield TV Pro est visuellement identique au modèle précédent de l’entreprise (bien que sans le contrôleur de jeu précédemment inclus), avec les seules vraies différences étant la mémoire supplémentaire (3 Go) et le stockage (16 Go), ainsi que le inclusion de deux ports USB cette fois-ci.

Pendant ce temps, le téléviseur Shield standard présente une toute nouvelle forme cylindrique qui facilite le rangement à l’intérieur de votre unité de divertissement, avec à la fois des options de connectivité Gigabit Ethernet et Wi-Fi double bande.

Les deux appareils Android TV sont accompagnés de la télécommande redessinée de Nvidia, qui comprend un micro pour la recherche vocale et la fonctionnalité Assistant Google, ainsi qu’un “localisateur de télécommande perdu intégré”.

Au prix de 249,95 $ AU pour le Shield TV et de 349,95 $ AU pour le Shield TV Pro, les deux appareils sont disponibles à l’achat dès maintenant dans la boutique en ligne de Nvidia, Harvey Norman et dans un certain nombre d’autres magasins spécialisés.

