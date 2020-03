Les appels Internet à haut débit gratuits résistés par les fournisseurs Internet britanniques

Les principaux fournisseurs de services Internet (FAI) du Royaume-Uni ont rejeté les appels à fournir des connexions gratuites alors que le pays traite avec l’épidémie de coronavirus.

Les FAI ont été contraints d’aider ceux qui en ont besoin en réduisant le coût des connexions Internet vitales, ou en offrant plus de vitesse et de bande passante à ceux qui en ont besoin.

Cependant, cela pourrait également affecter les vitesses Internet à travers le pays, alors que des millions de connexions supplémentaires se connectent pour mettre la pression sur l’infrastructure déjà grinçante du Royaume-Uni.

Royaume-Uni haut débit gratuit

Il avait été suggéré que la fourniture d’une large bande gratuite pourrait aider les personnes les plus durement touchées par l’épidémie de coronavirus, comme les plus de 70 ans, qui pouvaient utiliser les appels vidéo pour communiquer avec leurs familles.

Les enseignants ont également affirmé que des connexions gratuites aideraient à faire face à la fermeture des écoles et universités du Royaume-Uni.

Cependant, l’Association des fournisseurs de services Internet (Ispa), l’organisme commercial qui surveille Internet au Royaume-Uni, a déclaré qu’il était en pourparlers “très tôt” avec le gouvernement pour aider les clients qui ne peuvent plus payer leurs factures.

“Les choses évoluent naturellement extrêmement rapidement pour le moment, et Ispa prévoit de demander des conseils supplémentaires au gouvernement sur ces questions afin que les clients puissent rester connectés à Internet en ces temps sans précédent”, a noté un porte-parole d’Ispa.

La large bande de base gratuite faisait partie du manifeste du Parti travailliste lors des dernières élections générales au Royaume-Uni, mais les conservateurs victorieux ont plutôt choisi d’engager des fonds pour améliorer les réseaux de fibres optiques du pays.

BT fournit un service à large bande de base, le BT Basic and Broadband, qui est convenablement nommé, et qui n’est disponible que pour certaines personnes qui réclament un certain type d’avantages. Cependant, cela est limité à seulement 15 Go de données par mois, bien en deçà de la quantité d’utilisation typique de nombreux Britanniques aujourd’hui.

Via: BBC