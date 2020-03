Les appels téléphoniques de Windows 10 prendront en charge tous les mobiles Android 7 et supérieurs

Désormais, les appels téléphoniques Windows 10 seront disponibles pour tous les mobiles équipés du système d’exploitation Android 7, ainsi que dans ses versions supérieures. Cela a été annoncé lors d’un événement auquel le géant de la technologie avait participé il y a quelque temps et est maintenant confirmé.

La société de logiciels Microsoft a annoncé la fonctionnalité Appels, tous sur la scène d’un événement Samsung en août de l’année dernière. Cependant, cette fonctionnalité est disponible pour tous les appareils mobiles équipés d’Android 7 ou version ultérieure.

Une partie de l’application «Votre téléphone», appelée «Appel», est en cours d’implémentation dans Windows Insiders. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce système d’exploitation, nous vous expliquerons comment réactiver Windows 10 après un récent changement de matériel. Cliquez simplement sur le lien et vous découvrirez de quoi il s’agit.

Vous pouvez recevoir des appels en utilisant la fonction “Appels”

De telle manière que si vous possédez un smartphone Android, la fonction Appels vous permettra de répondre aux appels téléphoniques sur votre ordinateur. De plus, vous pourrez initier des appels téléphoniques à partir de votre ordinateur, accéder à votre historique d’appels dans l’application Votre mobile «Votre téléphone» et transférer sans problème des appels entre votre ordinateur et votre appareil Android pendant un appel.

Même, vous pourrez rejeter un appel de votre ordinateur et vous pourrez envoyer un SMS personnalisé en réponse ou simplement l’envoyer à la messagerie vocale.

Vous aurez besoin de quelques choses pour pouvoir passer des appels téléphoniques Windows 10 vers d’autres mobiles

De cette façon, tout ce dont vous aurez besoin est un appareil

mobile avec Android 7.0 ou une version plus récente. Vous aurez également besoin d’un

Ordinateur Windows 10, plus Bluetooth. De même, je ne sais pas

vous avez besoin d’un numéro de version Bluetooth spécifique ou

matériel, contrairement à la mise en miroir d’écran du mobile vers l’ordinateur.

Finalement, le géant Microsoft affirme que cette

ne fonctionnera que lors de l’utilisation de Windows 10 19H1. Ce

est la mise à jour stable actuelle pour mai 2019. Avec un certain nombre de

Construction du système d’exploitation 18362.356 ou plus récent.

Donc pour l’instant, il est mis en œuvre pour Windows

Insiders, tous utilisant les versions de développement de la mise à jour

Windows 10 19H2, versions qui se stabiliseront probablement quelque part

octobre de l’année en cours.

De même, cette fonctionnalité a été annoncée dans un

blog d’entreprise, tout sur la compilation 18999 pour

la prochaine mise à jour de Windows 20H1

10, qui devrait être lancé vers avril de cette année.

De cette façon, Microsoft continue d’essayer d’intégrer ses

système d’exploitation avec des appareils mobiles avec succès. Le fait que

que vous pouvez envoyer et recevoir des appels de votre ordinateur vers votre appareil

intelligent et vice versa est l’une des nombreuses façons dont un système

utiliser des ordinateurs comme Windows 10 et un système d’exploitation mobile

comme Android, ils peuvent travailler ensemble.