Les Apple Stores chinois commenceront à rouvrir demain

Cinq magasins Apple chinois rouvriront demain, le 14 février, après une fermeture prolongée en raison de l’épidémie de coronavirus.

Les sites Internet des cinq magasins de Pékin montrent qu’ils restent fermés aujourd’hui mais rouvriront demain, initialement avec des horaires limités…

Les pages Web des magasins pour Apple Mall China, Chaoyang Joy City, Sanlitun, Wangfujing et Xidan Joy City montrent toutes que les points de vente seront ouverts de 11 h à 18 h.

À l’heure actuelle, rien n’indique quand d’autres magasins Apple du pays pourraient rouvrir.

Les Apple Stores dans toute la Chine devaient initialement rouvrir le 10 février, date cible fixée par le gouvernement chinois pour que les entreprises reprennent leurs activités. Une note de service de Deidre O’Brien, chef de file de la distribution et des personnes, a donné la première indication que cela ne se produirait pas.

Un rapport ultérieur a suggéré que les magasins commenceraient à rouvrir aujourd’hui, la majorité des magasins rouvrant samedi. Cela ne semble pas exact dans les deux cas, mais il était vrai que les magasins auraient des heures limitées lors de la réouverture initiale.

Le coronavirus s’est avéré plus dangereux qu’on ne le pensait initialement, se propageant plus rapidement que prévu et avec un taux de mortalité plus élevé. Cela nécessite une approche plus prudente de la réouverture des entreprises en Chine.

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a reconnu l’incertitude entourant l’impact sur les opérations de la société, la société offrant des orientations plus larges que d’habitude pour le trimestre en cours. Les opérations du principal assembleur d’iPhone d’Apple, Foxconn, ont été considérablement réduites par le virus, et il est incapable de dire quand les choses pourraient revenir à quelque chose approchant de la normalité.

Le travail sur l’iPhone 12 serait au point mort en raison de l’annulation par Apple des visites d’ingénieurs en Chine.

L’analyste d’Apple Ming Chi-Kuo a initialement suggéré que la production d’iPhone pourrait être en baisse de 10% au cours du trimestre en cours et que les perspectives pour le trimestre suivant ne sont pas claires, mais l’aggravation de la situation signifie que l’impact pourrait se révéler plus important.

