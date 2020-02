Les Apple Stores en Chine ne rouvriront probablement pas le 10 février

Les magasins Apple en Chine ont été fermés le 1er février en réponse au coronavirus, la société déclarant qu’ils le resteraient jusqu’au 9 février. Les pages Web des magasins indiquent qu’elles rouvriront lundi, mais une note au personnel local du commerce de détail et des particuliers Le chef Deidre O’Brien suggère que c’est désormais peu probable.

Le gouvernement chinois avait suggéré le 10 février comme date à laquelle les entreprises reprendraient leurs activités, mais il semble qu’Apple pourrait adopter une approche en deux étapes…

MacGeneration a vu le mémo, reproduit intégralement ci-dessous. Il indique que pendant qu’Apple travaille à rouvrir ses bureaux, les choses peuvent prendre plus de temps pour les magasins.

Les magasins Apple Store travaillent activement à leur réouverture à une date qui sera déterminée la semaine prochaine. Un nettoyage supplémentaire, des protocoles de santé et des restrictions locales autour des espaces publics seront pris en compte dans cette décision. Les équipes de vente au détail recevront des mises à jour de leurs responsables sur la date d’ouverture de leur magasin et sur les autres mesures de soutien que nous prenons.

Une décision devant être prise au cours de la semaine de travail commençant le 10 février, cela semble exclure la possibilité de réouverture des magasins à cette date.

Le mémo poursuit en disant qu’Apple s’attend à ce que le processus de reprise du travail soit progressif.

Alors que nous travaillons ensemble pour reprendre progressivement le travail au cours des prochaines semaines, votre bien-être est notre première priorité. Nous sommes profondément reconnaissants à tous d’avoir affronté cette période difficile avec la plus grande empathie et compréhension.

Le PDG Tim Cook avait précédemment déclaré que l’épidémie de coronavirus crée une «incertitude» pour l’entreprise, Apple ayant choisi de prévoir une fourchette d’orientation plus large que d’habitude pour le trimestre en cours.

Les fermetures de magasins et celles d’autres points de vente de produits Apple vont peser sur les ventes en Chine, mais l’impact le plus important devrait être sur la production. Bien que les principaux fournisseurs d’Apple déclarent actuellement qu’ils prévoient de reprendre leurs activités le 10 février – avec des mesures extraordinaires mises en œuvre pour y parvenir – certains doutent que ce sera le cas ou que les niveaux de production souhaités soient atteints.

L’analyste d’Apple, Ming Chi-Kuo, qui dispose de bonnes sources d’approvisionnement, suggère que la production d’iPhone pourrait être en baisse de 10% au cours du trimestre en cours et que les perspectives pour le trimestre suivant ne sont pas claires.

Vous pouvez lire la note de service complète de Deidre O’Brien ci-dessous. Notez que la version vue par MacG est une version française, et ceci est une traduction, donc la formulation peut ne pas être exacte.

Chère équipe,

Nous nous tenons au courant des nouvelles de la Chine et des autres régions les plus touchées par le coronavirus. Nos pensées vont à ceux qui sont directement touchés par le virus et à ceux qui travaillent sans relâche pour prendre soin, étudier et contrôler ce que l’Organisation mondiale de la santé, les États-Unis et d’autres gouvernements appellent maintenant des questions urgentes. santé publique.

Les membres d’Apple sont une famille et je sais que tout le monde veut en savoir plus sur notre travail mondial pour soutenir nos employés, partenaires et clients. La meilleure façon de rester à jour avec les dernières informations est d’aller sur la page coronavirus que nous avons créée sur le site People. Nous encourageons chacun d’entre vous à le consulter régulièrement à partir d’aujourd’hui.

Une équipe d’experts travaille au sein d’Apple pour nous aider à surmonter cette situation difficile. Nous sommes en contact étroit avec nos employés de la province du Hubei à qui nous offrons notre assistance, et nous avons entrepris un nettoyage minutieux, régulier et diligent de nos magasins et bureaux.

Je voudrais partager avec vous les initiatives supplémentaires que nous avons prises après consultation des experts en politique de la santé et sur la base des dernières recommandations du gouvernement.

Par mesure de précaution, tous les bureaux du siège, les magasins Apple et les centres de contact en Chine continentale seront fermés du 2 au 9 février. En plus des restrictions en termes de déplacements professionnels vers et depuis la Chine, nous demandons maintenant à chaque employé revenant de Chine, ou ceux qui sont rentrés au cours des 14 derniers jours, pour travailler depuis leur domicile pendant 14 jours selon la date de leur arrivée. Comme nous l’avons annoncé précédemment, Apple fait des dons pour soutenir les efforts de première ligne. Si vous souhaitez faire un don par vous-même, vous pouvez le faire sur le portail des dons des employés.

Nous voulons être une ressource accessible à tous les employés d’Apple dans le monde. Veuillez contacter votre partenaire commercial People, People Support ou votre responsable si vous avez des questions ou des préoccupations concernant votre santé ou celle de vos proches. Apple offre le meilleur lorsque nous sommes unis, et c’est l’un des moments où nous pouvons montrer la force de notre communauté mondiale.

Deirdre

