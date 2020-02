Les Apple Stores feront la promotion de la Journée internationale de la femme tout au long du mois avec la série «She Creates»

Le 8 mars marque la Journée internationale de la femme 2020, et Apple soutient la visibilité et les réalisations des femmes avec des sessions spéciales Today at Apple organisées dans certains Apple Stores à travers le monde. Du 1er au 31 mars, vous pouvez rejoindre des créatrices inspirantes dans la série «She Creates» pour acquérir une nouvelle compétence et acquérir une nouvelle perspective.

Le thème de la Journée internationale de la femme de cette année est Each for Equal, l’idée que nos pensées et nos actions individuelles contribuent à l’objectif plus large de rejeter les préjugés et de créer l’égalité des sexes. La gamme de sessions d’Apple défie les clichés et célèbre les créateurs travaillant avec des technologies qui permettent de nouvelles formes d’expression de soi.

Chez Apple Williamsburg à Brooklyn, Marah Lidey et Naomi Hirabayashi vous apprendront comment transformer votre idée d’application en prototype fonctionnel. En tant que fondatrices de la communauté d’autosoins Shine, elles partageront leurs expériences en tant que femmes travaillant dans l’industrie technologique. Le calendrier des sessions de Brooklyn comprend également une conversation avec le parolier nominé aux Grammy Awards Tierra Whack et Nadeska Alexis de Beats 1. Tierra utilise le code pour créer de la musique et vous montrera comment utiliser le Sonic Workshop dans Swift Playgrounds pour donner vie à vos propres idées.

À Paris, la graphiste Aurélia Durand visitera Apple Champs-Élysées. Aurélia fait partie d’un nombre restreint mais croissant d’artistes ouvrant la voie à des illustrations de réalité augmentée avec des applications iPad comme Adobe Aero. Vous dessinerez votre propre personnage dynamique et le visualiserez en réalité augmentée avec l’application AR Makr.

Oeuvre d’Aurélia Durand

Apple Third Street Promenade à Santa Monica accueillera la créatrice Courtney Hoffman pour discuter de ses expériences de création de costumes pour des films comme Baby Driver, The Hateful Eight et Captain Fantastic. Vous aurez du temps avec un iPad et un crayon Apple pour dessiner le vôtre.

Ce ne sont là que quelques-unes des dizaines de sessions organisées pour soutenir les femmes du monde entier en mars. Trouvez des liens vers le calendrier de chaque boutique avec des événements exclusifs ci-dessous, ou inscrivez-vous en utilisant l’application Apple Store.

