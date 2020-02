Les applications Android auront bientôt plus de mal à jouer rapidement et librement avec vos données de localisation – .

Vous n’avez pas besoin de chercher très fort dans nos archives d’histoires ici pour trouver des tonnes d’exemples d’applications Android qui se comportent mal. Tout, des applications vous forçant à afficher des logiciels publicitaires, des applications volant des données personnelles et des informations d’identification, vous connectant subrepticement à vos comptes Google et Facebook, et bien plus encore (avec des exemples ici, ici et ici). Il est clair qu’en tant qu’adepte de Google dans le domaine des logiciels, le géant de la recherche a toujours un problème avec la capacité des applications à se faufiler sur son marché d’applications propriétaires, masquant leur intention malveillante.

La société a pris des mesures progressives pour inverser cette tendance, une autre a été annoncée aujourd’hui – et celle-ci est une décision exigeant que les développeurs obtiennent l’approbation de Google à l’avenir s’ils souhaitent pouvoir accéder aux données de localisation d’un utilisateur en arrière-plan.

Dans un article de blog publié mercredi, le directeur de la gestion et de la sécurité des produits de Google Play, Krish Vitaldevara, a noté que cela s’appuie sur les changements apportés l’année dernière pour accroître la sécurité des utilisateurs, comme limiter l’utilisation des autorisations sensibles et faire plus pour attraper les mauvais acteurs avant leur jamais atteint le Play Store.

Dans Android 10, Vitaldevara ajoute que les utilisateurs ont reçu un contrôle supplémentaire pour n’accorder l’accès aux données de localisation que lorsqu’une application est en cours d’utilisation, «ce qui rend l’accès à la localisation plus intentionnel». En conséquence, plus de la moitié des utilisateurs choisissent l’option de partage de données de localisation «Pendant que l’application est en cours d’utilisation». “Maintenant, dans Android 11, nous donnons aux utilisateurs encore plus de contrôle avec la possibilité d’accorder une autorisation temporaire” ponctuelle “à des données sensibles comme l’emplacement”, note le billet de blog. “Lorsque les utilisateurs sélectionnent cette option, les applications peuvent uniquement accéder aux données jusqu’à ce que l’utilisateur s’éloigne de l’application, et elles doivent ensuite demander à nouveau l’autorisation pour le prochain accès.”

Google mettra à jour sa politique sur le Play Store plus tard cette année pour exiger que les développeurs obtiennent l’approbation s’ils souhaitent accéder aux données de localisation en arrière-plan, et dans le cadre de cette autorisation, Google posera des questions qui incluent si oui ou non la fonctionnalité offre “clair valeur “pour l’utilisateur, et si la même expérience peut être livrée sans accéder aux données de localisation en arrière-plan.

À titre d’exemple, Vitaldevara note qu’il serait acceptable pour une application dotée d’une fonction de localisation de magasin d’accéder à l’emplacement d’un utilisateur lorsque l’application est visible pour l’utilisateur. Cependant, cette application «n’aurait pas de preuves solides pour demander un emplacement en arrière-plan dans le cadre de la nouvelle politique» Selon l’article de Google publié aujourd’hui, voici le calendrier de mise en œuvre de ce changement de politique:

avril: mise à jour officielle de la politique Google Play avec emplacement en arrière-plan

Mai: les développeurs peuvent demander des commentaires sur leur cas d’utilisation via la console Play avec un délai de réponse estimé à deux semaines, en fonction du volume de demandes reçues

3 août: toutes les nouvelles applications soumises à Google Play qui accèdent à l’arrière-plan devront être approuvées

2 novembre: toutes les applications existantes qui demandent un emplacement en arrière-plan devront être approuvées ou seront supprimées de Google Play

