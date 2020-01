Les applications d’abonnement – sont-elles un modèle commercial durable?

Les applications d’abonnement ont été l’un des développements les plus controversés de ces dernières années. Les développeurs adorent le modèle, car il leur donne ce qu’il y a de plus précieux: des revenus récurrents. Cela fournit non seulement un revenu personnel plus sûr, mais leur permet également de financer un développement continu qui devrait permettre aux utilisateurs de bénéficier de mises à jour régulières.

Mais alors que les développeurs adorent les applications d’abonnement, de nombreux utilisateurs les détestent. Peu importe à quel point ils aiment l’application et en comprennent la raison d’être, le malaise grandit face à la façon dont les coûts s’additionnent…

Ulysse est une application populaire pour faire le changement. Cela vous coûte 4,99 $ / mois, ou 3,33 $ / mois si vous payez annuellement.

Ce n’est pas beaucoup d’argent. La comparaison habituelle est une tasse de café par mois.

Mais tout comme les tasses de café à emporter, les coûts s’additionnent. Divisons la différence ici et appelons-la 4,50 $ par mois. Si vous disposez de 10 applications de ce type, cela représente 45 $ / mois, ou 540 $ par an. Si vous avez 20 applications, c’est plus de mille dollars par an. Utilisez-les pendant cinq ans, et c’est plus de 5 000 $. C’est beaucoup d’argent pour les applications iPhone.

Maintenant, je m’empresse d’ajouter que je comprends totalement d’où viennent les développeurs d’ici. Les développeurs iOS opèrent dans un monde où l’attente historique est que leurs applications seraient très bon marché. Là où un coût unique de 0,99 $ était normal, et un coût unique de 4,99 $ était cher. Je comprends parfaitement que vous ne pouvez pas vivre comme ça.

Mais en même temps, je ne suis pas convaincu que vous puissiez gagner votre vie en facturant un abonnement mensuel non plus. Je veux dire, bien sûr, vous pouvez aujourd’hui. Et peut-être que les développeurs d’applications que les gens aiment peuvent continuer à le faire indéfiniment.

Mais une fois que les gens se retrouvent à payer mille dollars par an pour un tas d’applications iPhone, je pense que ce n’est qu’une question de temps avant de commencer à chercher des alternatives qui ne facturent pas d’abonnement.

J’ai d’abord exprimé mon malaise face à cette tendance en 2017, lorsque j’ai dit que je ne pouvais pas m’empêcher de penser que le modèle imploserait à un moment donné. Je suis maintenant plus convaincu que ce sera le cas.

Alors, quelle est la solution? Comment pouvons-nous créer un gagnant-gagnant pour les consommateurs et les développeurs?

Avec la plupart des applications, il existe cinq modèles commerciaux possibles:

Gratuit (gagner de l’argent grâce aux revenus publicitaires)

Freemium (fonctionnalité de base gratuite, avec des frais pour les fonctionnalités optionnelles ou pour désactiver les publicités)

Des frais uniques (avec des surclassements gratuits)

Des frais initiaux, avec des mises à niveau (majeures) payantes

Un abonnement

Les développeurs peuvent également mélanger et assortir des modèles, comme une application de base gratuite avec des publicités et une version pro sans publicité et plus de fonctionnalités.

Apple a donné un énorme coup de pouce aux développeurs souhaitant facturer des frais uniques et raisonnables quand il a finalement permis des essais gratuits pour les applications iOS sans abonnement en 2018. Auparavant, il était presque impossible de persuader les gens de payer 10 $, 25 $ ou plus pour une application iOS parce qu’elle était tout simplement trop risquée. Vous pouvez demander un remboursement à Apple, mais c’est un processus maladroit et intimidant par rapport à simplement essayer une application gratuitement et à la payer si vous l’aimez.

Mais, comme Dieter Bohn l’a observé ce matin, Apple n’autorise toujours pas l’un des cinq modèles commerciaux décrits ci-dessus: les mises à niveau payantes.

Personnellement, je préfère largement les mises à niveau payantes aux abonnements. Pour chaque mise à niveau, je peux décider si cela en vaut la peine. Si je suis satisfait de l’ensemble de fonctionnalités d’origine, je n’ai pas à payer de frais continus. Si un développeur me tente avec de nouvelles fonctionnalités brillantes, je les paierai volontiers.

À mon avis, ce modèle est le véritable gagnant-gagnant. Les développeurs doivent apporter des améliorations suffisamment importantes pour persuader les utilisateurs de payer pour eux; les utilisateurs ont le choix et probablement de meilleures applications, car les développeurs doivent justifier les frais de mise à niveau.

C’est donc le seul changement que j’aimerais voir Apple apporter aux applications iOS: l’option des mises à niveau payantes.

Quelle est votre opinion? Partagez-vous mon sentiment que les applications d’abonnement ne sont pas durables, ou êtes-vous satisfait de cette approche, même lorsque vous en avez des dizaines? Veuillez répondre à notre sondage et partager vos réflexions dans les commentaires.

