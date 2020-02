Les applications Google ne reviendront probablement pas de sitôt sur les téléphones Huawei – .

Il y a quelques jours, un responsable de Huawei a déclaré que le fournisseur chinois de smartphones en avait fini avec Google.

La société a ajouté qu’un «écosystème Android ouvert» est son premier choix, mais qu’elle peut développer la sienne au cas où elle ne serait pas en mesure d’utiliser Google. Huawei a été privé de sa capacité à faire affaire avec des sociétés de technologie américaines, qui incluent des solutions logicielles comme Google. C’est pourquoi le produit phare du Mate 30 Pro a été lancé avec Huawei Mobile Services (HMS) à bord plutôt que Google. Cela signifie que vous ne pourrez pas installer le Play Store sur le téléphone et y récupérer vos applications Android préférées. De plus, les applications populaires de Google, telles que YouTube, Gmail et Google Maps, ne sont pas disponibles sur le matériel Huawei construit depuis l’interdiction américaine en mai dernier. Il s’avère que même s’il le voulait, Huawei pourrait ne pas être en mesure de lancer un téléphone Android avec Google à bord, et c’est parce que le gouvernement américain prévoit des sanctions supplémentaires contre le géant chinois.

Huawei est sur le point de lancer au moins deux combinés Android passionnants, dont le P40 Pro qui sera dévoilé le mois prochain en France, et le Mate X2, qui devrait tomber au MWC plus tard ce mois-ci. Au moment où le pliable de Huawei devient officiel, cependant, les États-Unis pourraient annoncer des mesures supplémentaires qui limiteraient les exportations vers la Chine, a ajouté Huawei. Les nouvelles proviennent de deux sources proches du dossier, selon ..

L’administration Trump se réunira le 28 février pour discuter de la Chine et de Huawei et comprendra des responsables au niveau du cabinet, y compris le secrétaire du Département du commerce Wilbur Ross, le secrétaire à la Défense Mark Esper et le secrétaire du Département d’État Mike Pompeo.

L’administration prévoyait de bloquer plus de livraisons de technologies à Huawei en novembre, mais l’opposition du Pentagone, qui a déclaré que le plan nuirait aux intérêts américains, et le Département du Trésor a mis fin à ces plans.

Huawei est déjà empêché d’accéder au matériel et aux logiciels clés de sociétés basées aux États-Unis, il n’est donc pas clair ce que ferait un blocus élargi. Huawei, quant à lui, n’a pas cessé de fabriquer des smartphones et est devenu le deuxième fournisseur mondial de smartphones l’année dernière, augmentant ses ventes de près de 35 millions par rapport à 2018, malgré l’interdiction américaine.

Le gouvernement tenterait, semble-t-il, de maintenir les technologies sensibles hors de portée de Huawei et de la Chine et de limiter les investissements chinois aux États-Unis. Une bataille en cours entre les États-Unis et la Chine concerne les équipements réseau 5G. Les États-Unis ont exhorté leurs alliés à ne pas utiliser la technologie Huawei pour construire une infrastructure 5G, invoquant des problèmes de sécurité. Cependant, ces alliés n’ont pas de politique uniforme en la matière, le Royaume-Uni étant l’un des pays qui a décidé de ne pas restreindre l’accès 5G à Huawei.

En d’autres termes, si vous mourriez d’envie de mettre la main sur le P40 Pro et son design unique et son tout nouveau système d’appareil photo, vous devrez vous habituer à l’idée qu’il n’y aura pas d’applications Google dessus.

