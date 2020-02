Les applications iOS par défaut seraient sûres même si Apple laisse les utilisateurs choisir

Un rapport de Bloomberg indique qu’Apple envisage d’autoriser les utilisateurs d’iPhone et d’iPad à choisir des applications iOS tierces par défaut pour des choses comme la messagerie électronique et la navigation Web.

Actuellement, vous pouvez bien sûr utiliser des applications tierces, mais comme nous l’avons expliqué précédemment, vous ne pouvez pas les définir comme valeurs par défaut.

Il n’est pas possible pour l’utilisateur de dire à iOS qu’il préfère le navigateur tiers à Safari; tous les liens exploités s’ouvriront dans Safari à chaque fois. De même, il existe de nombreuses applications de messagerie concurrentes dans l’App Store, mais les raccourcis pour composer un nouvel e-mail ne montreront que la feuille de composition du courrier du système…

Si Apple va de l’avant avec cela, ce sera probablement à contrecœur. La force motrice derrière cela n’est probablement pas d’élargir le choix des clients, mais plutôt de résoudre les problèmes antitrust. Comme nous l’avons noté précédemment, l’entreprise subit une pression croissante sur ce front.

Apple fait face à des enquêtes antitrust sur plusieurs fronts. En plus des audiences du Congrès, le ministère de la Justice a sa propre enquête; la Federal Trade Commission enquête sur la légalité d’un accord entre Apple et Amazon; un certain nombre d’États américains mènent eux-mêmes de vastes enquêtes antitrust; il y a un certain nombre de cas dans d’autres pays; et une multitude de poursuites.

Le ministère de la Justice a récemment contacté de manière proactive des développeurs d’applications tiers dans le cadre de ses enquêtes, et Apple cherche probablement maintenant à trouver des moyens de prévenir les poursuites judiciaires.

Mais à mon avis, laisser les gens choisir leurs propres applications iOS par défaut serait un gagnant-gagnant pour les clients et le fabricant d’iPhone.

Les clients gagneraient évidemment parce que nous obtenons une plus grande liberté et un meilleur contrôle sur nos appareils. Mais je pense qu’Apple gagnerait aussi. Non seulement en le rendant moins susceptible de faire l’objet de poursuites judiciaires, mais également en gagnant la bonne volonté de ceux qui souhaitent choisir leurs propres applications sans faire la moindre différence pour les clients du marché de masse.

Il n’y a que deux types d’utilisateurs susceptibles de prendre la peine de modifier leurs applications par défaut:

Les techniciens ont généralement leurs propres préférences. Ils peuvent considérer une application techniquement supérieure à une autre, ou peuvent simplement préférer l’interface utilisateur ou la philosophie derrière une application tierce.

Les pros voudront peut-être définir leurs propres applications par défaut car ils veulent plus de puissance. Par exemple, ils peuvent souhaiter que quelque chose comme FiLMiC Pro soit leur application de caméra par défaut.

Les deux sont des marchés de niche. Le pourcentage de propriétaires d’iPhone qui entrent dans ces catégories est assez faible, de sorte que les propres applications d’Apple ne perdraient pas beaucoup d’utilisateurs.

Mais les techniciens et les pros ont une énorme influence. Les garder heureux est un bon investissement de la part d’Apple, car ce sont les gens à qui tout le monde cherche des conseils sur quoi acheter. Gardez-les dans l’écosystème Apple et vous gardez aussi leurs amis et collègues.

Et regardez le Mac. Les deux mêmes données démographiques – les techniciens et les utilisateurs professionnels – changent leurs applications par défaut; tout le monde continue d’utiliser les standards. Pour chaque utilisateur de Final Cut Pro X ou Adobe Premiere Pro sur Mac, il y a mille utilisateurs d’iMovie.

Donc, à mon avis, Apple devrait saisir l’opportunité ici de donner un plus grand choix à la petite minorité d’utilisateurs qui l’apprécieront, sachant que tout le monde continuera à utiliser les applications intégrées comme il le fait aujourd’hui.

C’est mon point de vue; Et toi? Pensez-vous que c’est une évidence pour Apple de faire cela, ou pensez-vous que cela pourrait être risqué? Veuillez répondre à notre sondage et partager vos réflexions dans les commentaires.

