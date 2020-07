Les APU AMD Ryzen 4000 Renoir dans une liste en ligne divulguée suggèrent un lancement imminent

Les APU de bureau Ryzen 4000 tant attendus d’AMD pourraient arriver dans les rayons en quelques jours, au moins selon un détaillant.

Le détaillant néerlandais Centralpoint a répertorié prématurément les Ryzen 7 Pro 4750G, Ryzen 5 Pro 4650G et Ryzen 3 Pro 4350G entrants. Selon les listes, les processeurs octa-core et hex-core haut de gamme seront livrés dans « 3 à 5 jours », l’APU quad-core d’entrée de gamme devant arriver en stock le 10 juillet.

Bien qu’il n’y ait pas beaucoup de fuites sur l’APU Renoir de bureau, Centralpoint nous a donné un premier aperçu des prix. L’AMD Ryzen 7 Pro 4750G coûtera 357 $ (environ 285 £, 511 AU $), tandis que les Ryzen 5 Pro 4650G et Ryzen 3 Pro 4350G sont répertoriés comme 243 $ (194 £, 349 AU $) et 177 $ (141 £, 253 AU $), respectivement.

Bien que ces prix semblent élevés, il convient de se rappeler qu’il n’y a pas encore de mot officiel d’AMD sur les prix, il y a donc une chance que les prix de Centralpoint ne soient que des espaces réservés pour l’instant.

Les spécifications détaillées sur les pages produits de Centralpoint sont conformes aux informations précédemment divulguées, car elles répertorient les APU 7 nm avec des vitesses d’horloge boost jusqu’à 4,4 GHz, 4,3 GHz et 4,1 GHz, respectivement.

Selon les rumeurs précédentes, le 7 nm AMD Ryzen 7 Pro 4750G aura une horloge de base de 3,6 GHz, un cache TDP de 65 W et 12 Mo, et un iGPU Vega 8 cadencé à 2 100 MHz.

Le Ryzen 5 4650G à six cœurs aura une horloge de base de 3,7 GHz, le même TDP de 65 W et une puce Vega 7 cadencée à 1 900 MHz, tandis que le Ryzen 3 Pro 4530G comportera une horloge de base de 3,8 GHz et une puce Vega 6 cadencée à 1700 MHz.

Nous ne le saurons pas longtemps, car AMD devrait confirmer plus de détails lors du lancement de ses processeurs Ryzen 3000XT Matisse Refresh le 7 juillet.

Via Matériel de Tom