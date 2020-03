les arrivées les plus intéressantes prévues pour mars 2020

La plateforme de contenu en streaming Netflix, dans le mois qui arrive, comme d’habitude, lancera un nouveau contenu très attendu. Certes, dans les prochains jours, d’autres annonces arriveront, mais en attendant, nous pouvons déjà jeter un coup d’œil à la nouvelle.

Certainement au mois de Mars 2020 la troisième saison de la série télévisée sera publiée élite, dont nous avons également parlé il y a quelques jours. En plus de la nouvelle saison Elite, de nombreux autres nouveaux contenus arriveront. Découvrons-en.

Netflix: une partie du contenu à venir en mars 2020

Quant à la série télévisée, la troisième saison d’Ozark, l’original Netflix avec Elite, arrivera également. La première saison de arrivera le 13 mars 2020 Bloodride, le même jour qu’Elite. Le 20 mars, nous pouvons nous amuser Self Made: La vie de Madame C.J. marcheur. Parmi les films originaux à ne pas manquer Spenser Confidential le 6 mars, Lost Girls le 13 mars et Ultras le 20 mars. En parlant de séries télévisées mais pas originales du colosse, la troisième saison d’un autre drame pour adolescents débarquera, Riverdale.

Évidemment, la plate-forme en lancera également beaucoup d’autres films non originaux, le 1er mars, Béton armé, Jeunes fous et dévissés, L’histoire incroyable de Winter the Dolphin 2, La chaise du bonheur, Lock & Stock, Love Story, Left Passion débarqueront. Et encore une fois, Pelham 123 – Otages dans le métro, une journée de folie ordinaire et vous avez été servi.

Passons à âmes, chapitre très apprécié sur la plateforme. La première saison de débarquera le 1er mars Bakugan Battle Planet, ainsi que les aventures bizarres de JoJo, Arrietty, My Neighbors Yamada, The Enchanted City, The Reward of the Fact, The Story of the Shining Princess et bien d’autres. Nous devons juste attendre quelques jours de plus pour les apprécier tous.