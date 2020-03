Les astronomes ont repéré une étoile naine blanche si massive qu’elle défie toute explication – .

Une équipe d’astronomes a repéré ce qu’ils décrivent comme une naine blanche «ultra-massive» qui traîne dans l’espace à une distance d’environ 150 années-lumière de la Terre. La taille de l’étoile est ce qui a initialement attiré l’attention de l’équipe scientifique, mais une enquête plus approfondie a révélé que l’étoile était encore plus bizarre que quiconque aurait pu le deviner, et les chercheurs ont été contraints d’imaginer un scénario dans lequel elle aurait pu se former.

La naine blanche, une étoile mourante approchant de la toute fin de son cycle de vie, s’appelle WDJ0551 + 4135. Ce qui lui manque dans un surnom flashy, il fait plus que compenser avec sa taille colossale et sa composition chimique particulière.

“Cette étoile s’est démarquée comme quelque chose que nous n’avions jamais vu auparavant”, a déclaré le Dr Mark Hollands, auteur principal d’un nouvel article publié dans Nature Astronomy, dans un communiqué. «Vous pourriez vous attendre à voir une couche externe d’hydrogène, parfois mélangée à de l’hélium, ou simplement un mélange d’hélium et de carbone. Vous ne vous attendez pas à voir cette combinaison d’hydrogène et de carbone en même temps car il devrait y avoir une épaisse couche d’hélium entre les deux qui l’interdit. Quand nous l’avons regardé, cela n’avait aucun sens. “

Les scientifiques ont imaginé un scénario dans lequel une telle étoile pourrait exister, et ils sont arrivés comme une seule conclusion plausible: cette étoile massive a commencé sa vie comme deux étoiles distinctes.

“Nous avons une composition que nous ne pouvons pas expliquer à travers une évolution stellaire normale, une masse deux fois la moyenne pour une naine blanche et un âge cinématique plus ancien que celui déduit du refroidissement”, explique le Dr Hollands. “Nous sommes à peu près sûrs de la façon dont une étoile forme une naine blanche et cela ne devrait pas faire cela. La seule façon de l’expliquer, c’est s’il a été formé par la fusion de deux nains blancs. »

Une paire d’étoiles binaires de naines blanches fusionnant n’est pas invraisemblable, mais le fait que l’étoile apparaisse comme elle le suggère aujourd’hui suggère que les étoiles étaient de masses approximativement égales, ce qui serait assez rare.

“Il n’y a pas autant de naines blanches aussi massives, bien qu’il y en ait plus que vous ne le pensez, ce qui implique que certaines d’entre elles ont probablement été formées par des fusions”, note le Dr Hollands.

Source de l’image: Université de Warwick / Mark Garlick

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et tendances en matière de réalité virtuelle, de vêtements portables, de smartphones et de technologies futures.

Plus récemment, Mike a été rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et dans d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste derrière sa dépendance au jeu.

