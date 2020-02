Les astronomes SETI face à de nouveaux outils et de nouveaux problèmes – .

Deux télescopes PANOSETI sont installés dans le dôme astrographe récemment rénové de l’Observatoire de Lick en Californie. PANOSETI utilisera une configuration de nombreux télescopes SETI pour permettre une surveillance simultanée de l’ensemble du ciel observable. (© Laurie Hatch Photo via UCSD)

La recherche d’intelligence extraterrestre, mieux connue sous le nom de SETI, tire parti d’un éventail de stratégies élargi – allant des recherches au laser sophistiquées, à un nouveau type d’observatoire optique grand angle, aux dispositions pour effectuer la recherche simultanément avec d’autres efforts scientifiques.

Mais les nouvelles technologies posent également de nouveaux défis: par exemple, comment les radioastronomes géreront-ils le bruit créé par un nombre croissant de satellites en orbite terrestre basse?

Les avantages et les inconvénients technologiques de la quête SETI et d’autres stratégies visant à détecter la vie au-delà de notre système solaire ont été mis à l’honneur le week-end dernier à Seattle lors d’une session présentée lors de la réunion annuelle de l’American Association for the Advancement of Science.

“Nous apportons une approche de la Silicon Valley à la recherche d’une vie avancée”, a déclaré Andrew Siemion, directeur du Berkeley SETI Research Center ainsi que chercheur principal pour le projet Breakthrough Listen de 100 millions de dollars sur 10 ans. “Habituellement, j’ajoute que nous essayons d’apporter les bonnes parties de la Silicon Valley à la recherche, pas nécessairement certaines des mauvaises parties.”

Siemion s’est concentré sur les bonnes parties, y compris la diffusion publique du deuxième gros lot de données radio de Breakthrough Listen. Cette campagne a débuté il y a près de cinq ans avec un coup d’envoi très médiatisé du milliardaire technologique israélo-russe Yuri Milner et du regretté physicien britannique Stephen Hawking.

Depuis lors, Breakthrough Listen a forgé des partenariats avec des réseaux de radiotélescopes à travers le monde – plus récemment avec Karl G. Jansky Very Large Array de l’Observatoire national de radioastronomie, qui a pris un tour d’étoile dans le film SETI “Contact”.

«Nous développons un système qui nous permettra d’exploiter toutes les données produites par le VLA et de les utiliser 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour rechercher des anomalies aux côtés d’autres données scientifiques», a déclaré Siemion.

Si NRAO obtient le feu vert pour une mise à niveau de prochaine génération du Jansky VLA, la capacité de Breakthrough LIsten serait également mise à niveau.

“Il s’agit du premier radiotélescope jamais construit qui nous permettrait d’être sensibles aux radiations de fuite – des signaux radio aussi faibles que nos émissions isotropes de la planète – d’une poignée d’étoiles proches”, a déclaré Siemion. En d’autres termes, il serait théoriquement capable de capter les signaux provenant du smartphone E.T. sur Proxima Centauri b.

D’énormes antennes paraboliques ne sont pas les seuls instruments utilisés dans la chasse aux signaux étrangers: l’astronome pionnière SETI Jill Tarter a vanté le développement d’un nouveau type d’observatoire optique grand angle, connu sous le nom de Panoramic SETI ou PANOSETI, qui serait capable d’enregistrer de brefs éclairs de lumière. De tels flashs peuvent être associés à des phénomènes étranges connus sous le nom de rafales radio rapides, et il est possible qu’ils suivent un schéma suggérant des transmissions intentionnelles d’une civilisation lointaine.

Deux prototypes de télescopes PANOSETI sont en cours d’essai au Dôme astrographique du Lick Observatory en Californie. Le plan prévoit la construction de deux observatoires PANOSETI, chacun avec 80 télescopes disposés pour couvrir le ciel. “Si vous obtenez une impulsion entre une nanoseconde et une seconde, les deux observatoires le verront et vous serez très confiant de votre résultat”, a expliqué Tarter.

Un autre projet de longue date à l’Institut SETI, appelé LaserSETI, adopte une approche différente de la recherche de signaux optiques. Les boîtiers de caméra compacts de LaserSETI sont conçus pour balayer le ciel entier à la recherche de courts éclats de lumière laser, sur pas moins de 15 sites à travers le monde.

“Depuis août dernier, les deux premières enceintes fonctionnent sur le toit de l’Observatoire Robert Ferguson à Sonoma, en Californie”, a déclaré Tarter. «Les deux prochaines enceintes vont être placées à Hawaï, à l’Observatoire Haleakala. Et finalement, nous aurons quelque chose comme ça à l’échelle mondiale pour regarder tout le ciel, tout le temps, pour les transitoires. “

Le SETI optique pourrait élargir la recherche de signaux étrangers à une toute nouvelle région du spectre électromagnétique, mais il y a un obstacle trop terrestre à surmonter.

“Ni PANOSETI ni LaserSETI ne sont entièrement financés, nous ne pouvons donc pas dire quand ils seront terminés”, a déclaré Tarter au public de Seattle. «Si vous avez la possibilité de fournir un financement, ces deux projets en bénéficieraient.»

Comme l’acronyme le suggère, SETI recherche les schémas caractéristiques de signaux intentionnels provenant de l’extérieur du système solaire. Mais il y a un intérêt croissant pour la recherche de signes d’une vie moins avancée parmi les étoiles.

“Nous ne recherchons pas de petits hommes verts, nous recherchons de la petite boue verte d’étang”, a déclaré l’astronome de l’Université de Washington Victoria Meadows, qui dirige le laboratoire planétaire virtuel de l’UW.

Au cours de la décennie à venir, le télescope spatial James Webb de la NASA pourrait détecter les premiers signaux chimiques des processus de vie extraterrestre, peut-être en détectant des gaz tels que la vapeur d’eau, le méthane et le dioxyde de carbone dans des atmosphères étrangères. La prochaine génération de télescopes au sol pourrait également contribuer à la quête.

Pour l’instant, la cible la plus prometteuse à proximité pour une inspection plus approfondie est le système TRAPPIST-1, qui semble avoir plus d’une planète potentiellement habitable. Mais Meadows a averti que les apparences peuvent être trompeuses. Les simulations informatiques suggèrent que certaines planètes apparemment habitables auraient pu avoir leurs océans cuits au début du processus d’évolution planétaire. Ces planètes ressemblent plus à une Vénus infernale qu’à une Terre habitable.

«Si vous considérez la Terre comme un grain de maïs, alors Vénus est comme le pop-corn du système solaire. … Pouvons-nous faire la distinction entre une belle planète habitable et une planète qui a subi un océan ou une perte atmosphérique pour se trouver dans la zone de pop-corn? » Dit Meadows.

Elle a dit qu’il faudrait probablement plus que le télescope spatial James Webb pour clouer le boîtier chimique pour la vie au-delà du système solaire.

«JWST nous donnera vraiment un aperçu alléchant qui serait potentiellement habitable. … Nous aurons cet aperçu alléchant, mais nous n’obtiendrons rien de vraiment définitif », a déclaré Meadows. “Pour ce faire, nous allons avoir besoin de missions bien plus performantes, et heureusement, la NASA les envisage actuellement.”

Plusieurs concepts de mission ayant des implications pour l’astrobiologie – y compris HabEx, LUVOIR, Lynx et Origins – doivent être évalués au cours d’une étude décennale des priorités astronomiques.

Au cours des deux prochaines décennies, ces nouveaux vaisseaux spatiaux devraient offrir aux astronomes une bien meilleure vue du ciel. Mais d’autres types de nouveaux vaisseaux spatiaux font réfléchir les astronomes: plusieurs sociétés – dont SpaceX, OneWeb, Telesat et Amazon – prévoient de placer des milliers de satellites en orbite terrestre basse pour fournir un accès Internet à large bande mondial. Les satellites déjà lancés par OneWeb et SpaceX ont suscité des inquiétudes concernant les interférences radio, un problème qui frappe au cœur de la quête traditionnelle du SETI.

“S’il arrivait qu’une civilisation transmette dans exactement l’une des fréquences utilisées par l’une de ces sociétés, il y aurait un problème de détection”, a déclaré le directeur du NRAO, Tony Beasley, à ..

Beasley a déclaré que lui et d’autres astronomes sont impliqués dans des discussions avec SpaceX pour trouver des moyens de minimiser les dommages potentiels, et il espère avoir des discussions similaires avec OneWeb et les autres sociétés de constellation de satellites. L’une des mesures envisagées consisterait à éteindre les satellites pendant de brèves périodes pendant qu’ils passent sur des antennes paraboliques sensibles. D’autres mesures pourraient impliquer le traitement des données radio pour annuler les effets des satellites.

“Il existe des moyens avec nos télescopes pour être en mesure de détecter les objets en mouvement à proximité … et nous avons donc des moyens de les séparer des signaux célestes dans un certain sens”, a déclaré Beasley. “Mais en général, un environnement plus bruyant rend juste plus difficile d’entendre quelque chose.”

Si les scientifiques entendent un signal confirmé de E.T., vous pouvez parier que le conflit sur les constellations disparaîtrait rapidement. Il en serait de même des défis financiers auxquels les astronomes SETI sont actuellement confrontés.

“On m’a promis un financement illimité si nous détectons un signal”, a déclaré Siemion de Breakthrough Listen.