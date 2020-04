Les astronomes viennent de découvrir une exoplanète incroyablement similaire à la Terre – .

Les astronomes ont découvert une planète si semblable à la Terre qu’elle pourrait être la jumelle de notre planète.

La planète, Kepler-1649c, est dans la zone habitable de son étoile, ce qui augmente la possibilité d’habitabilité.

L’étoile de la planète est une naine rouge, connue pour produire des fusées éclairantes qui pourraient éteindre la vie.

À notre connaissance, la Terre est la seule planète qui possède tous les bons ingrédients pour la vie. Lorsque les astronomes regardent au-delà de notre système solaire à la recherche de nouveaux mondes, il est impossible de savoir exactement ce qui se passe à sa surface. Pourtant, en mesurant tout ce qui peut être mesuré à distance, nous pouvons avoir une assez bonne idée de la façon dont une planète donnée peut être habitable ou hostile.

Les scientifiques qui utilisent les données recueillies par le télescope spatial Kepler de la NASA sont tombés sur une planète qui vérifie de nombreuses cases que nous considérons comme cruciales dans la recherche de la vie extraterrestre. Il s’appelle Kepler-1649c et en termes de taille, il pourrait être fondamentalement le jumeau de la Terre.

Kepler-1649c est une trouvaille alléchante pour tous ceux qui rêvent d’un jour où l’humanité confirme l’existence d’une vie extraterrestre. Il se trouve dans la zone habitable de son étoile, ce qui signifie qu’il est suffisamment proche pour que l’eau liquide existe à sa surface, mais suffisamment froid pour que l’eau ne se vaporise pas instantanément. C’est à lui seul une qualité étonnamment rare, mais le 1649c a beaucoup plus en sa faveur.

La planète, située à environ 300 années-lumière de la Terre, est environ 1,06 fois la taille de notre planète. En termes planétaires, c’est fondamentalement identique. En plus de cela, son étoile donne à la planète environ 75% de lumière en plus que notre propre soleil fournit à la Terre. Cela pourrait signifier que ses températures de surface sont également très similaires à celles de la Terre, ce qui est évidemment un gros plus pour la vie.

“Ce monde intrigant et lointain nous donne encore plus d’espoir qu’une seconde Terre se trouve parmi les étoiles, attendant d’être trouvée”, a déclaré Thomas Zurbuchen de la NASA dans un communiqué. «Les données recueillies par des missions telles que Kepler et notre satellite de sondage sur les exoplanètes en transit (TESS) continueront de produire des découvertes incroyables alors que la communauté scientifique affine ses capacités à rechercher des planètes prometteuses année après année.»

D’accord, la planète est donc un monde rocheux semblable à la Terre qui est un peu plus frais que notre propre planète, mais c’est la bonne taille et la bonne distance de son étoile pour soutenir la vie. Si vous espériez qu’il n’y avait pas de problème, malheureusement, il y en a un.

L’étoile que Kepler-1649c orbite est une naine rouge. Les étoiles naines rouges sont généralement petites et beaucoup plus fraîches que les étoiles comme notre propre soleil, mais elles ont également l’habitude d’être incroyablement volatiles. On pense que les éruptions stellaires sont courantes dans les étoiles naines rouges, et lorsque cela se produit, l’étoile augmente rapidement de luminosité, doublant même la quantité d’énergie qu’elle émet en l’espace de quelques minutes seulement. De tels événements pourraient dépouiller une planète de son atmosphère au fil du temps, ce qui rendrait la vie telle que nous la connaissons impossible.

Ce n’est peut-être pas une rupture totale pour la vie sur Kepler-1649c, mais ce n’est pas une excellente nouvelle. Ce qui est frustrant, c’est qu’à une distance de 300 années-lumière, nous n’avons pas la capacité de voir ce qui pourrait réellement se passer sur la planète. Pour le moment, nous devons attendre et nous demander.

