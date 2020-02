Les autorités cachemiriennes répriment l’utilisation des VPN

Les autorités de la région du Cachemire contrôlée par l’Inde ont entamé une enquête sur des centaines de résidents qu’ils soupçonnaient d’avoir utilisé des VPN pour contourner les restrictions des médias sociaux.

L’Inde a coupé l’accès à Internet dans tout le Cachemire en août après avoir retiré le statut semi-autonome de la région. La panne d’électricité imposée par le gouvernement a duré six mois.

Après que les services ont été partiellement restaurés – avec les résidents autorisés à accéder à une petite sélection de sites Web sur la liste blanche – de nombreux VPN téléchargés comme moyen de contourner les contrôles stricts sur les services, notamment WhatsApp et Facebook.

La police locale a déclaré qu’elle enquêtait sur des individus soupçonnés d’utiliser les médias sociaux pour encourager et faciliter «les activités illégales et l’idéologie sécessionniste».

Les personnes reconnues coupables d’avoir enfreint la loi indienne sur la prévention des activités illicites (UAPA) pourraient encourir jusqu’à sept ans de prison.

Répression VPN

La restauration partielle du service a provoqué une énorme augmentation du trafic de recherche VPN dans la région, qui abrite plus de 7 millions de personnes. Beaucoup se sont tournés vers les VPN comme moyen de se libérer de l’influence dominante du gouvernement indien.

Cependant, les résidents assiégés du Cachemire ne se sont pas seulement retrouvés en conflit avec le gouvernement indien, mais aussi avec les entreprises de télécommunications.

Airtel, Jio et d’autres ont depuis installé des pare-feu capables de bloquer complètement les VPN. La mesure a fermé la seule route restante des citoyens sur des plates-formes telles que WhatsApp, qui “un énorme groupe de personnes cachemiriennes utilisent pour rester en contact avec leurs amis et leur famille”, selon un résident local.

La décision d’imposer une interdiction générale d’Internet d’une durée indéterminée a également suscité de nombreuses critiques de la part de militants des droits de l’homme et de puissances étrangères.

«Bien que le gouvernement ait le devoir et la responsabilité de maintenir la loi et l’ordre dans l’État, le dépôt de plaintes en vertu de lois antiterroristes telles que l’UAPA pour des allégations vagues et génériques et le blocage de sites de médias sociaux n’est pas la solution», a déclaré Avinash Kumar, directeur exécutif. d’Amnesty International.

“Le gouvernement indien doit faire passer l’humanité en premier et laisser le peuple du Cachemire parler”, a-t-il ajouté.

Via TechCrunch