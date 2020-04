Les autres investissements d’Automatic

La pandémie et la crise sociale et financière qui en résulte et déjà mise en garde, n’arrêtent pas le monde des entrepreneurs pendant une minute. D’une part, beaucoup ont reconverti leur activité pour aider le système de santé et d’autres tentent de surmonter la crise. Mais aussi les grands investissements internationaux se poursuivent.

C’est le cas de Frontity, une startup espagnole fondée par Pablo Postigo et Luis Herranz qui est née en 2015 avec l’idée de créer un système pour convertir des blogs conçus dans WordPress en plateformes mobiles natives – désormais axé sur l’aide aux grands médias pour perfectionnez vos sites Web. Comme The Information a pu avancer, Automatic – une société propriétaire de WordPress – a clôturé un tour d’investissement pour 1 million d’euros. Le Fonds a également participé à l’opération, en menant l’opération, en plus de plusieurs business angels: Walter Kobylanski, co-fondateur de Gigas, et José María Torroja.

Une opération qui, malgré son annonce en pleine pandémie, a déjà un parcours. La signature finale a été faite juste avant les états d’alarme de l’Espagne et des États-UnisPar conséquent, il n’a subi aucune variation en raison de la situation actuelle.

De même, l’opération a beaucoup de sens. Le fait que le propriétaire de WordPress – un système qui, soit dit en passant, est utilisé par près de 35% des sites Web via WordPress.org – investit dans une entreprise dédiée à l’amélioration des sites Web basés sur cette plateforme montre le long chemin parcouru par l’entreprise nord-américaine. dans vos décisions d’investissement.

Frontity est, en tout cas, sa première incursion en Espagne, mais elle est loin d’être la première opération d’Automatic au monde. Depuis des années, la société a pour mission de trouver les meilleurs plugins pour votre activité dans le monde WordPress.

Peu connue pour ses investissements, Automatic n’a participé qu’à 6 opérations depuis 2011, principalement aux États-Unis. OwnLocal, dédié au marketing multicanal, WP Engine pour l’expérience utilisateur sur la plateforme et Presstable axé sur l’hébergement font partie de leur famille locale. Ils ont seulement quitté le pays pour se rendre au Danemark pour investir un montant inconnu dans Codeable – une société de solutions WordPress – et en Afrique du Sud avec un investissement de 225000 $, une start-up axée sur le trading sur la plateforme, Grapflow.

Le dernier, en février de cette année et juste avant les moments les plus compliqués de la pandémie, était Strattic en Israël; un point d’attraction pour de nombreux investissements américains. 6,5 millions de capitaux pour l’entreprise, selon TechCrunch dédié à la réduction des requêtes de bases de données pour les sites WordPress: une amélioration centrée sur l’augmentation de la sécurité web. Autre des investissements les plus logiques pour la société américaine qui a investi dans une technologie étrangère qui n’a pas réussi à lever des fonds à Isreael, où les fonds n’étaient pas intéressés par les systèmes basés sur WordPress.

Cependant, ce sont les achats qui ont défini Automatique; 20 depuis que l’entreprise a décidé d’entrer sur les marchés d’achat de talents technologiques. La plupart d’entre eux, avant 2015, sont ceux qui ont le plus retenu l’attention du secteur ces dernières années. Atavist ou Prospress faisant partie de son portefeuille des dernières années ou de la dernière, en 2019, reprenant le développeur de CRM, ZBS CRM.

Mais c’est au cours de l’été de la même année que l’acquisition la plus frappante d’Automatic a atteint les médias. Pour moins de 3 millions de dollars, selon des sources de l’époque, une bonne affaire compte tenu de ses antécédents, Automatic a acheté Tumblr appartenant à Verizon après avoir absorbé Yahoo! en 2017.

Yahoo! Lui-même, en 2013, annoncé avec style l’acquisition de Tumblr pour 1,1 milliard de dollars juste avant que Facebook ou Instagram ne dominent le monde des médias sociaux. La vérité est que le pari fort de Yahoo! Il a été abandonné peu de temps après, faisant de l’opération un échec. La faible vitesse d’adaptation aux plateformes mobiles, imposée par l’énorme bureaucratie de Yahoo !, a tué le succès d’Internet face à sa concurrence.

👇 Plus de Breaking News