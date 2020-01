Les Avengers de Marvel viennent de créer un Hulked-Out [SPOILER]

Les événements de Avengers / Defenders: Tarot # 1 par Alan Davis et Paul Renaud a introduit un mystère de plusieurs décennies impliquant à la fois les Avengers et les Defenders, un mystère qui comprenait un Hulked-out Captain America ainsi que Namor prenant inexplicablement les caractéristiques du Docteur Strange. Le deuxième numéro présente autant de rebondissements, y compris un Ant-Man Hulked-out cette fois-ci!

Le numéro précédent s’est terminé avec les Defenders trouvant les Avengers enfermés dans une bataille avec la Vision. Après avoir soumis la Vision, les deux équipes cherchent des réponses, seulement pour que les Defenders découvrent trop tard que les Avengers sont sous le contrôle de Diablo. Le supervillain B-List utilise l’ichor, une substance mystérieuse que Captain America et Namor ont rencontrée pendant la Seconde Guerre mondiale. Diablo trace l’ichor sur les images de cartes de tarot des super-héros pour en prendre le contrôle (d’où le titre), et après une lutte momentanée, prend le contrôle total des deux équipes, sauve la vision immunitaire. Quels schémas diaboliques Diablo fait-il éclore avec Earth Mightiest Heroes à ses côtés? Eh bien, tout d’abord, il demande au Silver Surfer de lui apporter du café – Caffe Macchiato pour être précis.

La mesquinerie de Diablo a un prix – comme Spider-Man, Daredevil et Susan Storm remarquent le comportement étrange du Surfer alors qu’il vole à travers la ville à des vitesses supersoniques. Au-delà de cela, alors que Diablo contrôle Hulk, il ne contrôle pas Bruce Banner, qui libère la Vision. Pendant ce temps, Diablo est attaqué par un Kang le Conquérant très délabré, qui déclare que Diablo doit mourir. Les héros ravis le combattent, seulement pour que le Veilleur apparaisse en observant la procédure.

Avant que Diablo ne puisse traiter ces nouvelles inquiétantes, il est attaqué par Vision et Bruce Banner, portant respectivement les costumes Yellowjacket et Ant-Man. Diablo essaie de forcer Hulk à sortir de Banner, résultant en … le Ant-Man Hulked-out.

Le plan se retourne contre lorsque Hulk enragé se retourne contre Diablo, conduisant les autres héros à se libérer. Dans la foulée, Scarlet Witch parle de la création de l’Ichor par les dieux aînés … mais n’a aucune idée de comment elle connaît cette information. Les héros trouvent également le manoir des Avengers en parfait état malgré la bataille qui vient de se dérouler, ainsi que des fichiers restaurés lors de leur première rencontre avec l’ichor pendant la Seconde Guerre mondiale, bien que Captain America ne se souvienne pas avant. Les deux équipes jurent d’enquêter, tandis que le docteur Strange plane entre les dimensions avec les planches de Silver Surfer.

Entre le voyage dans le temps et les dieux aînés, il se passe beaucoup de choses dans le Tarot # 2. Cependant, le livre équilibre également le ton du plaisir de la bande dessinée à l’ancienne avec les nouvelles cosmiques inquiétantes de Kang le Conquérant et du Veilleur. L’utilisation des incarnations des années 80 des deux équipes ne fait qu’ajouter au sentiment de nostalgie. Où l’histoire ira à partir d’ici est la supposition de n’importe qui. Diablo a toujours les cartes de tarot, ce qui lui permet de contrôler les héros quand il le souhaite. Pourtant, l’ouverture d’une faille à l’au-delà crée une toute nouvelle multitude de possibilités, les dieux aînés eux-mêmes ressemblant à un croisement entre les styles de Steve Ditko et H.P. Lovecraft. Quels nouveaux événements étranges attendent les Avengers et les défenseurs est un mystère, mais si les deux premiers problèmes sont une indication, Tarot est un mystère qui mérite d’être élucidé.

Avengers / Defenders: Tarot # 2 sortira en magasin le 29 janvier 2020.

