les avis pourraient être évalués en plus de temps

Google informe les développeurs que l’application examine le Play Store ils pourraient être révisé dans un délai plus long. Cela se produit en raison de changements internes dans le calendrier de travail androïde, selon les rapports de la police Android. Dans un communiqué, la société a averti les développeurs de “s’attendre à des délais de révision de 7 jours ou plus”.

Google, le Play Store a dû évoluer dans ce sens

Un choix définitivement judicieux, étant donné l’épidémie qui affecte le monde entier. Le travail manque certainement et ce qui est fait se fait à domicile. Il est clair qu’il y a une grande possibilité que les temps puissent être plus longs lorsque les activités normales sont interrompues. De nombreuses autres sociétés ordonnent de faire de même et des retards comme ceux-ci peuvent donc devenir plus courant que l’épidémie continue.

Auparavant, Google avait demandé aux développeurs de planifier les évaluations des applications pendant au moins trois jours et jusqu’à sept jours ou plus dans des cas exceptionnels. Nous sommes clairement entrés sur le territoire des cas exceptionnels.

Pour rendre les choses un peu plus confuses, comme le note Android Police, il n’est pas toujours clair quelles mises à jour d’application déclencheront un examen manuel. Les mises à jour des applications destinées aux enfants déclenchent généralement une révision manuelle, mais parfois des applications dans des catégories apparemment bénignes sont également marquées. D’ici la fin de l’année, la société devrait commencer à examiner les applications dont elle a besoin informations de localisation en arrière-plan.