Les banques ferment soudainement des comptes bancaires: c’est là que ça se passe

la banques peut décider de fermer i vérification des comptes du coup, ce n’est pas du terrorisme médiatique ou de la psychologie inverse, mais la dure réalité à laquelle un utilisateur peut aller à l’encontre à certaines occasions (très rares de toute façon). Ceci est le résultat du choix du gouvernement de rationaliser la procédure récupération la crédit par les réalités financières.

Il y a encore quelques années, pour mettre en œuvre saisie-exécution la compte courant bancaire, l’institution devait nécessairement s’adresser à un juge, exposer et poursuivre ses motifs, attendre la confirmation pour procéder puis mettre en œuvre la procédure elle-même. Consciente de devoir réduire l’ensemble du processus bureaucratique, une nouveauté importante a récemment été introduite à raconter et à garder à l’esprit, au moins en ce qui concerne la fermeture du compte courant. la banque il n’aura plus besoin du juge pour mettre en pratique ce qui a été dit, il devra simplement en envoyer un inscrit avec accusé de réception au moins 14 jours d’abord au client, et rien de plus (il faudra bien sûr justifier amplement un tel choix, et rien n’empêche un recours).

Ne vous inquiétez pas, cependant, vous ne vous retrouverez pas d’un jour à l’autre sans même un sou, le processus ne sera suivi que dans deux cas très spécial.

Les banques qui clôturent les comptes courants: c’est à ce moment-là

par défaut et solde en rouge – dans le cas où le compte s’avère négatif et que les demandes de paiement continuent d’être reçues, la banque peut le fermer en raison d’un défaut. L’hypothèse la plus accréditée consiste en un «prêt» continu par l’institution, pour ensuite demander des intérêts au client.

enquêtes pour les délits financiers – beaucoup plus extrême est la possibilité que l’utilisateur se retrouve sous enquête pour délits financiers, dans ce cas gel de toutes les marchandises.