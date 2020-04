les banques peuvent fermer vos comptes chèques

Est-il possible pour une institution bancaire de fermer un compte de manière indépendante et sans préavis? Telle est la question au centre de la question parlementaire d’un sénateur Armando Siri, adressée au ministère de l’Économie, pour faire la lumière sur certains événements qui auraient vu la clientèle des groupes bancaires ces derniers mois UniCredit et Sanpaolo.

En cette période délicate, cependant, une réponse rapide à cette question pourrait être utile à ceux qui craignent que les banques puissent opérer ce type de décision coercitive en tout cas, quand ce n’est pas le cas.

En effet, l’ouverture d’un compte courant est en soi la stipulation d’un contrat dont les parties correspondent à la banque qui offre le service et la client qui est son destinataire final. Mais que se passe-t-il si les circonstances d’une fermeture de compte immédiate par le fournisseur de services se produisent?

Les comptes courants, c’est là que les banques peuvent les fermer unilatéralement

Il a répondu à la question parlementaire Alessio Mattia Villarosa, Sous-secrétaire du ministère de l’économie, déclarant que les établissements bancaires ont le droit de pouvoir fermer unilatéralement – sans encourir de pénalité ni de risque – les comptes de leurs clients.

Il s’agit bien sûr d’une circonstance particulière, car une telle décision peut être considérée que face à des raisons avérées et sérieuses. Il s’agit notamment d’enquêtes financement ou du judiciaire à la charge du titulaire, ou lorsque le niveau de risque de crédit est jugé trop élevé.

Avant de procéder, tout doit également être dûment documenté pour justifier et légitimer la position prise par la banque et la décision de clôturer le compte de son client.