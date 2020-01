Les bâtiments les plus particuliers que Google a transformés en bureaux

Auteur: Mary Meisenzahl, Business Insider

Google a commencé dans un garage, mais maintenant ses employés travaillent dans certains des bureaux les plus insolites de tout le secteur technologique.

L’entreprise semble avoir un don pour voir le potentiel des anciens entrepôts, usines ou installations de stockage, même s’ils sont vides depuis des années.

Dans de nombreux cas, les architectes maintiennent la structure du bâtiment et ajoutent des fenêtres et des lucarnes pour laisser entrer la lumière tout en abattant les murs et en créant un espace ouvert. L’architecture moderne acquiert un air classique grâce aux caractéristiques originales qui sont préservées, et les bureaux de Google conservent souvent des affiches ou des pièces qui reflètent les utilisations antérieures du bâtiment.

Bien que cela ne signifie pas que tous les bureaux de Google se trouvent dans une usine gigantesque et rénovée, la société possède plusieurs bâtiments qui sont dans leur deuxième ou troisième vie, avec des histoires intéressantes. En voici quelques uns.

1. Le nouveau bureau de Google à Los Angeles est un hangar restauré de la Seconde Guerre mondiale qui abritait autrefois le célèbre avion Hughes H-4 Hercules, connu sous le nom de Spruce Goose.

2. Le bureau de Pittsburgh de la société est situé dans une ancienne usine de Nabisco (la société de biscuits Oreo, Chips Ahoy! Ou Belvita) et, apparemment, possède une boulangerie à thème en clin d’œil à l’histoire de la bâtiment

3. Google devrait aimer les cookies. Le bureau de la société au Chelsea Market, à New York, est également situé dans une ancienne usine de Nabisco.

4. Google a également signé un contrat de location pour une ancienne fabrique de bonbons à Hudson Square à New York. Il espère ouvrir le bureau en 2020.

5. Google Zurich est situé dans une ancienne brasserie, à quelques pas du lac de Zurich.

6. Google Madrid est situé dans une ancienne usine d’accumulateurs électriques construite en 1892.

7. À Varsovie, en Pologne, Google dispose d’un espace de travail commun ouvert aux innovateurs technologiques d’Europe centrale et orientale. Le bureau de 2 500 mètres carrés a été converti d’une usine de vodka du XIXe siècle, et les concepteurs ont gardé quelques souvenirs de l’histoire du bâtiment.

8. Le bureau de Google à Chicago était autrefois un entrepôt frigorifique sans fenêtres, et la rénovation comprenait l’incorporation de beaucoup de lumière naturelle.

9. Le bureau de la société à Paris est situé dans l’ancien siège social d’une entreprise ferroviaire: un espace de 9 940 mètres carrés.

