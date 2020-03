les batteries antidéflagrantes magiques arrivent

Bien que les différentes technologies en robotique et dans le secteur des télécommunications fassent de grands progrès, nous sommes toujours dépendants de systèmes énergétiques issus d’un passé lointain. En 2020, nous essayons comme toujours de remédier à la batteries au lithium-ion, qui se caractérisent par un point faible qui les amène à exploser.

En fait, ce sont des accumulateurs qui surchauffent facilement, et cela dépend des composants internes: l’électrolyte liquide qui facilite le flux d’ions entre les électrodes d’anode et de cathode (les pôles positif et négatif) est constitué d’un solvant organique inflammable. Maintenant, nous avons essayé plusieurs expériences utiliser un électrolyte à l’état solide, mais rendre les batteries plus sûres est plus difficile et moins rentable. Cependant, la frontière de l’innovation parcourue par les chercheurs de l’Université de Stanford est trouver la bonne formule d’électrolyte solide qui évite le problème des explosions et conserve les mêmes qualités typiques des batteries au lithium.

Le coordinateur du projet est le professeur Yi Cui, et sur un article scientifique, il a expliqué: “beaucoup de gens croient qu’il n’y a pas de résistance pour les électrolytes liquides et les dendrites peuvent se développer et se propager dans l’électrolyte. Mais si vous remplacez le liquide par un solide, qui est mécaniquement plus résistant, le lithium peut être bloqué. “

Smartphone: la batterie antidéflagrante magique arrive

Selon les chercheurs, un électrolyte solide peut être construit avec des matériaux céramiques, plus fragiles et avec une densité d’énergie inférieure, ou avec des polymères bon marché et flexibles qui favorisent un plus grand flux d’ions entre l’électrode et l’électrolyte. Le vrai problème qui génère des courts-circuits et des incendies sont les dendrites au lithium en forme d’aiguille qui sont créés dans les cycles de charge / décharge.

Mais les chercheurs de Stanford ont prédit l’utilisation de produits chimiques qui permettent de renforcer la solidité de l’électrolyte, de résister à la destructivité des dendrites et d’élever le point de fusion de la batterie contre le feu. Avec un déclencheur plus dur, la batterie est plus sûre, mais l’inconvénient est que ces composés sont incapables de conduire des ions comme dans un électrolyte liquide normal. Mais les chercheurs s’attendent à trouver bientôt le bon équilibre entre la chimie et la structure, et ont déjà réalisé de bonnes performances avec un prototype de batterie.

Tout en l’incendiant dans un test spécialement créé, la batterie continue de fonctionner enveloppée de flammes: «Ce fut une surprise, normalement une batterie explose lorsqu’elle prend feu. Mais cela non seulement n’explose pas, mais continue de fonctionner ” a déclaré Jiayu Wan, co-auteur de l’article scientifique.

Pour que le prodrome atteigne un jour une batterie à semi-conducteurs efficace et sûre, il vous suffit de trouver un moyen de le charger plus rapidement et lui donner plus de capacité.