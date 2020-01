Les batteries au lithium et au soufre permettront aux téléphones portables de durer jusqu’à cinq jours en charge

Et cela ferait aussi

Les voitures hybrides parcourront plus de 900 kilomètres.

Dans un futur proche la charge de nos téléphones

Les téléphones portables et les voitures ne seront pas un problème. Depuis maintenant, le scientifique

Mahdokht Shaibani de l’Université Monash à Melbourne, en Australie, dit

avoir développé (à travers une publication dans la revue Science Advances)

le prototype d’une nouvelle batterie de très grande capacité composée de lithium et

le soufre, qui pourrait théoriquement permettre à un smartphone d’avoir une charge

durée maximale de cinq jours, alors que celle d’une voiture hybride serait utile

sur plus de 900 kilomètres.

Depuis quelque temps, on parle de la possibilité de

les batteries au lithium et au soufre du marché de masse, qui

ils sont déjà utilisés dans les avions et certaines voitures; cependant, et jusqu’à

moment, la tentative des chercheurs de laisser derrière les batteries de

Les ions lithium ont été entravés pour plusieurs raisons. Le premier, et

sûrement le plus important, parce que «la capacité de l’électrode à

Le soufre est si important qu’il se casse pendant les cycles de chargement et de déchargement, et

l’avantage énergétique disparaît rapidement », a expliqué Shaibani à NewScientist.

“L’électrode s’effondrera et la batterie se videra rapidement”, a-t-il ajouté.

Mais oui, Shaibani et le reste des chercheurs

ils promettent que la commercialisation de cette nouvelle batterie est “sur le point” d’être

une réalité, car c’est aussi une forme d’énergie nouvelle et nécessaire

qui présenteraient de multiples avantages écologiques, en plus de son coût de

la fabrication serait “extrêmement faible”, car le soufre est un

Article extrêmement abondant et très bon marché.

Comme Shaibani a continué à expliquer à NewScientist, son

batterie au lithium et au soufre est presque une donnée car «ils ont donné les particules de

soufre plus d’espace pour se développer et se contracter. “

«Habituellement, les batteries lithium-soufre ont

agréger les matériaux qui lient les particules à l’intérieur de sorte que la batterie

Ne craquez pas car il se dilate. Shaibani et son équipe ont utilisé un montant

mineur d’un matériau de liaison polymère sur son électrode, et créé

des structures plus séparées entre les particules de soufre », expliquent-ils.

Espérons que, très, très bientôt, la réalité deviendra réalité.

batterie au lithium et au soufre.

