les bénéfices explosent malgré la pandémie

Malgré l’épidémie, les revenus de Samsung ils ne connaissent pas de chutes excessives. Il pourrait probablement y avoir des répercussions plus tard, mais pour l’instant je bénéfices du premier trimestre ils sont en fait prometteurs.

Le marché des puces a apparemment compensé les pertes smartphones et électronique grand public. Selon les rapports, par rapport au Galaxy S10, son successeur aurait plus de mal. Les ventes ont chuté de près de 30% en Corée du Sud par rapport aux expéditions du Galaxy S10 sur la même période. Selon une estimation, les ventes de smartphones Samsung ont en effet diminué de 71,5 millions d’unités au premier trimestre 2019 à 62,2 millions d’unités au premier trimestre 2020.

Le PDG de Samsung, Kim Ki-Nam, a récemment évoqué la probable effets du coronavirus sur la société. Bien qu’il prédit une nouvelle baisse des ventes de smartphones, il prévoit une augmentation des revenus grâce aux puces, grâce à l’augmentation des investissements de centres de données et opérateurs sans fil.

Samsung: prévision des revenus et profits du géant sud-coréen après cette période critique

Pour l’instant, la société estime les ventes à 44,9 milliards de dollars pour le premier trimestre 2020, avec un Augmentation de 5,5% par rapport à 2019. Samsung annoncera le rapport la semaine prochaine. La société semble confiante, estime que les investissements dans les serveurs vont augmenter en raison d’une augmentation de la demande d’activités de télétravail. Étant donné que de nombreuses régions sont actuellement bloquées, les écoles et les bureaux adoptent les médias en ligne. Bien que le rythme de construction du réseau puisse ralentir à court terme, la demande de composants continuera de augmenter à long terme.

Quant au secteur des smartphones et de l’électronique grand public, il y aura probablement encore des baisses. Il en va de même pour i afficher. En effet, les écrans sont un élément clé des téléphones et des téléviseurs et Samsung vend également ses panneaux à d’autres sociétés. Donc dans l’ensemble, les performances du géant sud-coréen ne seront probablement pas stellaires. Mais encore une fois, ses rivaux ne seront pas à l’abri des effets du COVID-19 et Samsung pourrait être parmi les entreprises qui s’en sortiront mieux.