Les Blizzards Dairy Queen sont délicieusement bon marché ce mois-ci pour son 80e anniversaire – .

La chaîne de glaces et de fast-food Dairy Queen fête ce 80e anniversaire ce mois-ci.

En l’honneur de ce jalon, Dairy Queen offre une délicieuse offre BOGO – achetez un Blizzard, obtenez-en un second pour seulement 80 cents.

Avec la régularité du mouvement d’horlogerie, l’une des nombreuses choses qui excitent toujours Internet, ce sont les BOGO et toutes sortes d’offres pour obtenir de la nourriture gratuite, des friandises sucrées, etc. – et la chaîne de crème glacée et de restauration rapide Dairy Queen s’intensifie ce mois-ci sur ce point. La chaîne fête ses 80 ans ce mois-ci, et en l’honneur de cet anniversaire, elle en propose un temporaire, obtenez une offre à prix réduit pour ses délicieux Blizzards: vous pouvez en acheter un au prix fort et obtenir le second pour seulement 80 cents.

L’offre s’applique à toute la gamme de Blizzards de la chaîne – y compris Mint Oreo, la saveur du mois de mars, qui comprend de la glace à la vanille, de la crème de menthe et de vrais morceaux d’Oreos. Il s’agit cependant d’une offre à durée limitée. Il court maintenant jusqu’au 15 mars.

Pendant ce temps, si vous vivez au Texas – qui a plus de restaurants Dairy Queen que partout ailleurs – il y a un régal supplémentaire qui fera partie de tout cela. Les magasins participants distribueront gratuitement des cornets de crème glacée le 19 mars, un par client et jusqu’à épuisement des stocks. Faites attention aux médias sociaux, car la chaîne organisera également une promotion permettant aux fans de concourir pour gagner une carte-cadeau de 10 $ si vous partagez une photo de vous-même avec un cône Dairy Queen avec le hashtag #freeconeday.

Cela vaut la peine d’ajouter une note sur l’attention particulière accordée au Texas que nous avons mentionnée ci-dessus. La chaîne est basée à Minneapolis et a été lancée à partir de Joilet, Illinois, mais peut-être parce que le Lone Star State a le plus d’endroits de n’importe quel autre État, il y occupe une place assez importante. C’est souvent le premier travail d’un adolescent, et tant d’histoires et de vies se concentrent sur le partage d’une friandise. Vous entendrez également parfois le signe de la chaîne devant ses magasins avec son logo désigné par les Texans comme un «panneau d’arrêt au Texas». Il y a même une note sur le site Web de la chaîne, que vous pouvez faire défiler vers le bas et voir au milieu de la page, qui dit que ses menus peuvent différer au Texas.

Quoi qu’il en soit, tout le monde peut profiter de l’offre BOGO Blizzard, mais n’oubliez pas qu’il ne reste que quelques jours pour profiter de cette offre, qui n’est également valable que dans les établissements participants.

Source de l’image: Dairy Queen

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des points de vente comme Fast Company et The Guardian. Quand il n’écrit pas sur la technologie, il peut être trouvé recroquevillé de manière protectrice sur sa collection de vin en plein essor, ainsi que nourrir son whovianisme et frénésie sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.

.