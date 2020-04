Les bogues de Windows 10 vous donnent plus d’importance aux sauvegardes

Windows 10 a récemment eu plusieurs mises à jour automatiques qui ont causé la perte de fichiers pour certains utilisateurs. D’autres mises à jour ont également causé des problèmes de pilote. Et, comme si cela ne suffisait pas, même Microsoft se souvient qu’il est très important que les utilisateurs effectuent de bonnes sauvegardes pour ce qui peut arriver.

Les mises à jour de Windows 10 ne sont pas la seule raison de sauvegarder

Nous conviendrons tous que Windows 10 peut provoquer de tels problèmes, mais ce n’est pas la seule cause pour laquelle vous pouvez perdre vos fichiers. Certains d’entre eux peuvent être:

Votre disque dur ou SSD pourrait être endommagé et vous faire perdre tous les fichiers. Un ransomware ou un autre malware pourrait infecter votre système et crypter ou effacer toutes vos données. Toute application pourrait avoir une erreur grave et supprimer accidentellement vos fichiers ou corrompre votre système de fichiers. Par exemple, il y a quelque temps, la mise à jour de Google Chrome a endommagé le système de fichiers de certains Mac. Une surcharge du réseau électrique pourrait endommager certains composants de votre ordinateur. Vous pourriez perdre votre ordinateur portable ou le faire voler. Vous pouvez également effacer accidentellement les données vous-même, etc.

Malgré le fait que ces problèmes se produisent très souvent, les gens ne font toujours pas de sauvegardes régulièrement.

Quelques plantages causés lors de la mise à jour de Windows 10

Les mises à jour de Windows 10 ont supprimé les fichiers pour de nombreuses personnes dans le passé. Par exemple, en 2018, dans certains cas, si vous déplaciez un dossier de votre dossier utilisateur vers un autre emplacement, tout fichier du dossier d’origine était supprimé. Plus récemment, en février de cette année, une mise à jour a causé la perte définitive de fichiers pour certaines personnes. Nous pouvons également nommer le nombre de fois où ces mises à jour ont provoqué la noircissement des écrans au démarrage, l’arrêt des mappages des lecteurs réseau ou l’arrêt du fonctionnement du son ou d’un autre appareil.

Faites des sauvegardes régulièrement!

Comme vous le savez déjà, il peut y avoir de nombreuses raisons pour lesquelles vous pouvez perdre vos données importantes. Voulez-vous vraiment les perdre? Ces erreurs de mise à jour de Windows et d’autres devraient vous motiver à effectuer des sauvegardes régulières.

Les sauvegardes permettent de récupérer très facilement toutes vos données importantes supprimées par un problème grave.

Vous pouvez effectuer des sauvegardes à l’aide de la fonction Historique des fichiers intégrée à Windows 10, il vous suffit de connecter un disque dur externe au port USB chaque fois que vous souhaitez effectuer la copie.

Vous pouvez également utiliser un service cloud pour effectuer des sauvegardes, comme Google Drive, Microsoft OneDrive, Dropbox ou Apple iCloud Drive.

Une autre méthode consiste à cloner votre unité de stockage sur une autre unité ou, à l’aide d’un logiciel, à faire des copies complètes en les enregistrant dans une image à l’intérieur d’une autre unité de stockage.

Vous pouvez également transférer manuellement vos fichiers sur le disque dur externe. Il existe de nombreuses façons possibles, mais rappelez-vous que si vous allez utiliser une unité de stockage externe, il n’est pas conseillé de laisser l’unité toujours connectée, car elle peut également être endommagée si vous avez un problème, par exemple un malware pourrait également effacer les fichiers de ladite l’unité.

N’oubliez pas que certaines de ces méthodes ne conserveront que les fichiers que vous souhaitez enregistrer, mais vous ne pouvez pas revenir à un état antérieur et conserver l’intégralité de votre système tel qu’il était. Mais il vaut mieux avoir tous les fichiers importants en sécurité que de ne rien avoir.

Préparez-vous au cas où votre Windows 10 pourrait échouer en raison d’une mise à jour

En plus de sauvegarder vos fichiers, il est bon d’avoir votre Windows 10 prêt pour qu’il puisse récupérer en cas d’échec d’une mise à jour. Assurez-vous que la restauration du système est activée dans Windows 10 (paramètres -> mise à jour et sécurité). Cette fonction permet de revenir facilement à un bon état précédemment connu.

Vous pouvez également envisager de créer un lecteur de récupération ou un disque de réparation système, ce qui vous permet de résoudre les problèmes si votre Windows ne démarre pas correctement. Bien que vous puissiez également accéder aux options de démarrage que Windows 10 apporte.

Partagez-le avec vos amis!