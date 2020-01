les bosses sur l’écran rabattable du Razr “sont normales”

Dans une annonce qui rappelle les épisodes passés avec les appareils pliants qui l’ont prédit. Motorola met en garde maintenant avec une petite vidéo dans laquelle il se souvient de ses utilisateurs les particularités des dispositifs de pliage.

Le nouveau Motorola Razr avec écran pliant, qui a été présenté en novembre dernier et retardé par la suite, arrivera enfin bientôt. Dans le cas de l’Espagne, ce sera au début du mois de février, et ce n’est pas sans quelques avertissements de la marque.

Motorola

Dans la vidéo, intitulée “Caring for razr” – “Caring for razr”, en espagnol -, nous trouvons une série d’indices sur le prochain terminal pliant, probablement le plus attendu à ce jour. “L’écran est fait pour se plier; les bosses sont normales.” La marque, sous la direction de Lenovo depuis plusieurs années, guérit bien en santé pour éviter ou réduire les réclamations du consommateur après sa mise en vente.

De plus, Motorola pointe les autres conseils d’extension de vie du nouveau Razr avec paravent. Il indique comment le sécher en cas d’éclaboussures, auquel il est censé être résistant, mais il est positionné contre l’application de tout type de protecteur d’écran. Pas avant de nous aviser de tenir à l’écart tous types d’objets abrasifs et tranchants, bien sûr.

Ces types d’avertissements ont déjà été avancés par le Galaxy Fold, le premier Samsung pliable, qui a dû être supprimé pour apporter des améliorations qui allongent sa durabilité après un premier test plutôt néfaste. Les trois grands pliages à ce jour, y compris le Huawei Mate X – qui sera également renouvelé prochainement -, ont vu leurs sorties retardées pour plusieurs raisons.

