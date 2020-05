Les bugs qui rapportent de l’argent à Animal Crossing New Horizons ont été éliminés

Si votre idée de plaisir est à la merci financière d’un raton laveur, alors Animal Crossing: New Horizons sur Nintendo Switch va vraiment pousser vos boutons cette semaine.

Une nouvelle mise à jour est en cours qui va réduire les taux d’apparition des crawlies effrayantes dans le jeu qui valent le plus d’argent.

Comme repéré par le mineur de données @_Ninji (via Polygon), il semble que Nintendo modifie les cycles d’horloge des taux d’apparition des bogues les plus précieux. Alors qu’ils apparaissent actuellement en plus grand nombre à différentes périodes de l’année dans le jeu, ce taux va être aplati de sorte qu’ils apparaissent en nombres inférieurs de manière plus cohérente chaque mois de l’année.

«Le papillon Agrias était moins courant en avril que dans les autres mois disponibles. Le gardon du quai avait un taux plus élevé en mars», explique Ninji.

«Les papillons de paon ont été coupés de 80 à 90%; les empereurs et les papillons de l’atlas de 50%.

ainsi, que diriez-vous des insectes nerfs dans #ACNH 1.2 d’abord, les taux de ponte ont été unifiés pour tous les insectse.g. le papillon agrias était moins courant en avril que dans les autres mois disponibles. le gardon du quai avait un taux plus élevé en mars. tout est parti maintenant # ACdatamining #ACspoilers24 avril 2020

Ainsi, bien que les bogues que vous recherchez apparaîtront toujours dans le jeu, vous devrez peut-être diversifier vos plans d’agriculture tout au long de l’année de jeu pour maximiser vos plans de création d’argent. Un peu de refonte de votre île pour attirer ce que vous cherchez peut aussi être en ordre.

