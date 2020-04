Les caméras Web sont très utiles, mais prenez soin de votre sécurité

L’utilisation des webcams a augmenté de façon explosive depuis que la pandémie de COVID-19 nous a confinés chez nous. Ceux qui peuvent télétravailler doivent se connecter avec le reste de l’équipe et l’utilisation de la vidéoconférence est l’un des moyens de communication préférés. Il faut y ajouter les millions d’élèves qui se connectent à distance avec les enseignants et les centres, et tout ce qui provient des appels vidéo personnels à la famille et aux amis.

Il n’est pas étonnant que le prix de certaines séries de webcams ait augmenté en raison de la forte demande, tout comme l’accès à d’excellents services de collaboration commerciale et le téléchargement d’applications de visioconférence sur les téléphones mobiles et les ordinateurs. Bien sûr, ils sont très utiles pour nous fournir communication vidéo et audio, mais il ne faut pas oublier leur sécurité, encore plus en ces temps d’utilisation accrue et de campagnes de logiciels malveillants qui, comme d’habitude, profitent de l’attraction médiatique de tout cela.

Les caméras Web sont mieux si elles ne sont pas utilisées

L’image d’un ruban adhésif recouvrant la caméra de l’ordinateur personnel du fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, a fait le tour du monde. Le fait que le responsable du plus grand réseau social de la planète ait jugé nécessaire de couvrir la webcam a provoqué un grand bruit médiatique à propos du sécurité et confidentialité de ces appareils.

Et le débat n’est pas terminé, bien que l’histoire remonte loin. L’espionnage à travers les webcams est connu depuis plus d’une décennie et a été réalisé avec différentes techniques et objectifs. De l’espionnage gouvernemental à l’installation de logiciels malveillants avec des outils comme Gumfish, en passant par le rachat de machines, en profitant de vulnérabilités telles que celle de Flash Player, ou tout simplement en envahissant la vie privée d’autrui, entre autres objectifs, extorquer des célébrités ou le public à pied.

Pour tout cela, il n’y a pas peu d’utilisateurs et / ou de professionnels qui décident de désactiver ce composant. Aujourd’hui, nous allons vous rappeler certaines méthodes pour désactiver la webcam lorsqu’elle n’est pas utilisée, mais en même temps, elles sont réversibles pour les autres fois que vous devez l’utiliser.

Couvrir l’objectif

Si vous voyez un autocollant sur le cadre supérieur d’un ordinateur portable, sur un AIO «tout-en-un» ou sur une webcam dédiée au-dessus des moniteurs, vous savez ce que cela signifie. Si la méthode détruit l’esthétique de votre tout nouvel ordinateur portable, vous pouvez acheter des solutions dédiées moins bâclées que ils sont très bon marché et peuvent glisser à volonté, couvrant ou non l’objectif.

Il y a beaucoup d’offre sur Internet et certains constructeurs l’offrent presque par défaut comme nous l’avons vu dans l’analyse du HP ZBook 17 G5. C’est une méthode simple et efficace, mais il y a quelques considérations à garder à l’esprit. Avec cette méthode, l’espionnage vidéo est évité, mais pas audio parce que la webcam fonctionne toujours.

Débranchez les webcams

Aussi simple que ça. De nombreux utilisateurs de PC de bureau utilisent une webcam externe généralement placée sur le dessus du moniteur. Débranchez le connecteur USB c’est une méthode infaillible cela fonctionne quel que soit le matériel ou le système d’exploitation. Puisqu’ils prennent en charge la fonction plug-and-play, il faudra une seconde pour se reconnecter lorsque vous en aurez besoin.

Désactivation dans le système d’exploitation

Vous pouvez également désactiver rapidement la webcam au niveau du système en quelques étapes. Dans les systèmes d’exploitation Windows, cela se fait généralement en désactivant ou en supprimant le composant du Panneau de configuration> Gestionnaire de périphériques> Périphériques d’imagerie.

Dans les dernières versions de Windows 10, c’est encore plus facile, car vous pouvez désactiver la caméra et le microphone d’un simple clic depuis l’outil Configuration> Confidentialité> Appareil photo:

De la même manière, vous pouvez désactiver le microphone et dans les deux cas, c’est une solution confortable et facilement réversible. Mais ce n’est pas infaillible. Si un pirate parvient à introduire des logiciels malveillants et donc un accès administratif, vous pouvez le réactiver et même installer des pilotes et réactiver ces composants.

Désactiver les webcams sur les smartphones et les tablettes

Les caméras et les microphones sont un attention particulière sur les appareils mobiles. À la fois pour la cybersécurité et pour empêcher les enregistrements de matériel compromis que les enfants et les jeunes téléchargent sur Internet en utilisant le terminal de leurs parents ou le leur à plusieurs reprises sans préparation appropriée.

Pour ces appareils, il y a plusieurs points où nous pouvons agir. L’un d’eux est “Autorisations”. Bien que cela dépende de chaque fabricant, en général dans Android, ils sont gérés dans l’outil de configuration (paramètres)> Applications> Autorisations ou dans un onglet de confidentialité s’il est implémenté. Si vous ne l’avez pas contrôlé, vous serez surpris par le grand nombre d’applications qui tentent d’accéder à la caméra ou au microphone. Désactivez ceux que vous n’utilisez pas. Il existe également des logiciels disponibles qui effectuent le processus pour nous et signalent même une activité suspecte.

Une autre méthode encore plus puissante permet désactiver tous les capteurs, de ceux destinés aux caméras et microphones au GPS avec lequel nous éviterons d’ailleurs la géolocalisation. Dans Android 10, vous pouvez trouver dans les outils de développement, une option qui peut être activée en appuyant cinq fois de suite sur le numéro de build, généralement situé dans Paramètres> Informations sur le téléphone.

Enfin, une autre option consiste à placer une couverture physique (ou un simple autocollant) sur les tablettes électroniques et les smartphones. La vérité est que sur un téléphone mobile, ils sont esthétiquement horribles, mais tout est pour la confidentialité si vous n’utilisez pas les méthodes précédentes.

Désactivation dans le BIOS

Est une autre option pour les ordinateurs portables ou les AIO avec webcams intégrées qui ont cette option dans le BIOS. Vous redémarrez, entrez dans le BIOS et désactivez une entrée que vous verrez comme «webcam», «caméra intégrée» ou «caméra CMOS». L’option est inhabituelle et n’est incluse que dans certains modèles. Gardez à l’esprit que la plupart des webcams intégrées utilisent le même module intégré que le microphone, vous pouvez donc le laisser désactivé.

Si vous voulez une confidentialité complète de la vidéo et de l’audio, c’est une bonne option car il est peu probable qu’un attaquant y accède, bien que cela prenne plus de temps pour le réactiver car vous devez redémarrer l’ordinateur et entrer à nouveau dans le BIOS.

Ne faites pas confiance à l’activité menée

La plupart des webcams incluent une lumière qui s’allume lorsqu’elle est utilisée. En théorie, nous pourrions ainsi savoir s’il est utilisé par des tiers. Attention cependant, car pas une méthode infaillible. Cela a été démontré par des chercheurs de l’Université Johns Hopkins, qui ont créé une preuve de concept avec un outil d’administration à distance (RAT), capable de reprogrammer la puce de certaines caméras. Et ils l’ont fait sans activer le voyant de notification, laissant les utilisateurs complètement désarmés.

Renforce la sécurité générale

Toutes les méthodes d’attaque pour pirater les webcams et accéder à distance profiter d’une certaine vulnérabilité des ordinateurs et des appareils, le système d’exploitation ou surtout ses applications. Le renforcement de la sécurité des PC et des appareils mobiles est donc une bonne mesure de protection dès le départ à l’aide d’outils de sécurité; mise à jour du système et des applications vers les dernières versions; être prudent avec le Wi-Fi gratuit; prendre en charge la section de téléchargement, l’installation d’applications à partir de sites dangereux et avec les précautions nécessaires lors de la navigation sur Internet.

En conclusion. La vidéoconférence est un outil privilégié pour la collaboration commerciale et la communication personnelle, avec une augmentation de l’utilisation d’explosifs dans le temps que nous avons vécu. Cependant, les caméras Web sont des appareils extrêmement dangereux entre les mains des cybercriminels et cela ne fait pas de mal de prendre soin de leur sécurité lorsqu’elles ne sont pas utilisées.