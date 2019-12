Les cartes NSW Opal passeront enfin au numérique en 2020

Transport for NSW déploiera des cartes numériques Opal à utiliser sur les smartphones et les appareils portables en 2020, selon un nouveau rapport du Sydney Morning Herald.

Le gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud a confirmé qu'il mettra à l'essai la technologie l'année prochaine, et les personnes impliquées dans le test pourront utiliser leur téléphone ou leur portefeuille numérique portable pour payer toutes les formes de transport public, ainsi que certains services privés tels que les taxis et Uber, a déclaré le ministre des Transports de la Nouvelle-Galles du Sud, Andrew Constance.

La carte numérique facturera les utilisateurs au même tarif pour les tarifs et fournira les mêmes avantages que l'utilisation d'une carte Opal adulte physique, tels que les tarifs hors pointe et les plafonds de voyage quotidiens et hebdomadaires, mais elle ne prendra pas en charge les concessionnaires au départ.

C'est comme Netflix, mais pour Uber

Cette décision s'inscrit dans la vision du ministre des Transports pour un avenir où tous les modes de transport pourront être payés numériquement.

"Dans un avenir pas trop lointain, j'envisage un service de transport de type abonnement où les gens utilisent leurs cartes Digital Opal pour payer un service d'abonnement pour le transport – comme Netflix", a déclaré M. Constance.

On ne sait pas exactement à quoi pourrait ressembler un système de transport public de type abonnement, mais M. Constance a suggéré qu'il pourrait impliquer des frais hebdomadaires ou mensuels réguliers déduits d'un compte bancaire lié.

"L'opale numérique sera utilisée pour payer une redevance nominale chaque semaine ou chaque mois pour un accès illimité à tous les fournisseurs de transports publics et privés."

Le réseau de cartes Opal exploite les transports publics dans les régions de Sydney, Blue Mountains, Central Coast, Hunter et Illawarra.

Bien que payer pour voyager via un portefeuille de smartphone ou portable puisse être une excellente nouvelle pour certains, cela soulève peut-être des questions sur l'accessibilité de cet avenir pour d'autres. Transport for NSW a suggéré que les utilisateurs qui ne possèdent pas d'appareils numériques pourront toujours voyager avec leur Opal ou leur carte de débit / crédit sur le réseau de transport public.