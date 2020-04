Les cas de coronavirus dans le monde viennent de dépasser le million, alors que le bilan continue d’augmenter – .

Le nombre de cas de coronavirus dans le monde vient de franchir une étape stupéfiante jeudi après-midi, le nombre de cas confirmés dépassant le million dans le monde.

C’est selon une compilation des statistiques officielles de Newsbreak, qui agrège les chiffres de sources officielles comme le CDC et l’Organisation mondiale de la santé. C’est un record qui donne à réfléchir maintenant établi par le virus qui non seulement n’a pas encore ralenti aux États-Unis – de nombreux États ont encore au moins une semaine ou plus pour atteindre leur nombre maximal estimé de cas et de décès.

Développement …

Source de l’image: MOURAD BALTI TOUATI / EPA-EFE / Shutterstock

