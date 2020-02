Les cas de coronavirus surgissent littéralement de nulle part, ce qui est terrifiant – .

L’épidémie de coronavirus a mis les groupes de santé du monde en état de surmenage alors qu’ils s’efforcent de prévenir la propagation future du virus et de gérer les cas qui ont déjà été confirmés. Le suivi de chaque nouveau cas au fur et à mesure qu’il apparaît est important car il aide les responsables à suivre la propagation du virus à partir de son emplacement d’origine.

Maintenant, en ajoutant une nouvelle ride effrayante à la saga, un cas confirmé de coronavirus en Californie du Nord laisse les Centers for Disease Control perplexes, car l’individu n’a aucun lien avec d’autres patients infectés et n’a voyagé dans aucune région où il serait probable ont attrapé le virus.

Comme le rapporte Sacramento Bee, le patient présentait des symptômes similaires à ceux du coronavirus COVID-19, mais il n’était pas immédiatement clair que l’individu était effectivement infecté par le virus. Après avoir été interrogée, la personne ne semblait pas à risque d’avoir contracté le virus, car elle ou il avait évité de voyager et n’avait eu aucun contact avec une personne connue pour avoir le virus.

“L’individu est un résident du comté de Solano et reçoit des soins médicaux dans le comté de Sacramento”, a déclaré le ministère de la Santé publique de Californie dans un communiqué. «L’individu n’avait aucune exposition connue au virus lors de voyages ou de contacts étroits avec un individu infecté connu.»

La transmission de personne à personne de la maladie est une caractéristique connue de COVID-19, et les premiers signes de son apparition aux États-Unis sont venus de Chicago il y a plusieurs semaines. Dans ce cas, une femme aurait infecté son mari à son retour d’un voyage en Chine. Les deux individus étaient isolés et traités, mais le cas était coupé et sec. La femme avait manifestement été exposée au coronavirus lors de son voyage en Chine, où l’épidémie est née et continue de se propager.

Sans savoir comment l’individu en Californie du Nord a été infecté, il est impossible pour les responsables de la santé de savoir comment procéder. La personne est-elle entrée en contact avec une personne qui ne savait pas non plus qu’elle était infectée par la maladie? C’est possible, même probable, mais à ce stade, les professionnels de la santé ne peuvent pas en être certains. Le plus gros problème est la probabilité que d’autres personnes se promènent en Californie en ce moment qui ont pu être exposées au coronavirus sans le savoir.

La Chine reste le pays le plus touché par le virus, mais ces derniers jours, le nombre de nouveaux cas signalés dans d’autres pays a commencé à dépasser ceux de la Chine pour la première fois.

