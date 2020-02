Les centres de données de Google sont plus verts que jamais

Google a révélé que ses centres de données sont deux fois plus économes en énergie qu’un centre de données d’entreprise typique grâce à plus d’une décennie de travail consacré à l’amélioration de leur consommation d’énergie et de leur refroidissement.

En plus d’être le plus grand acheteur mondial d’énergie renouvelable, le géant de la recherche a également pris des mesures contre le changement climatique en minimisant la quantité d’énergie qu’il utilise en premier lieu.

Dans un article de blog détaillant le travail de Google pour rendre ses centres de données plus économes en énergie, le chef de l’ingénierie de Google Cloud, Urs Hölzle, a souligné un nouveau document dans Science qui valide les efforts de l’entreprise. L’étude a révélé que les améliorations de l’efficacité ont maintenu la consommation d’énergie presque stable dans les centres de données du monde, même si la demande de cloud computing est à un niveau record.

Le document, intitulé «Recalibrer les estimations de la consommation d’énergie des centres de données mondiaux», montre que si la quantité de calculs effectués dans les centres de données a augmenté de près de 550% entre 2010 et 2018, la quantité d’énergie consommée par les centres de données n’a augmenté que de 6%. au cours de la même période. Bien que les centres de données alimentent désormais plus d’applications pour plus d’utilisateurs que jamais auparavant, ils représentent toujours environ un pour cent de la consommation mondiale d’électricité, ce qui est la même proportion qu’en 2010.

Amélioration de l’efficacité

Au cours des dernières années, Google a travaillé sans relâche pour éliminer le gaspillage à tous les niveaux de ses opérations afin d’améliorer l’efficacité de ses centres de données. La société a conçu ses unités de traitement de tenseur hautement efficaces, qui sont les puces IA qui alimentent ses progrès dans l’apprentissage automatique, et a équipé tous ses centres de données de serveurs haute performance.

Puis, à partir de 2014, Google a commencé à utiliser l’apprentissage automatique pour optimiser automatiquement le refroidissement dans ses centres de données. Dans le même temps, l’entreprise a déployé des contrôles intelligents de température, d’éclairage et de refroidissement pour réduire davantage l’énergie utilisée dans ses centres de données.

Ces efforts ont donné des résultats prometteurs et, par rapport à il y a cinq ans, la société fournit désormais environ sept fois plus de puissance de calcul avec la même quantité d’énergie électrique. Le système de recommandation basé sur l’IA de Google, qui contrôle directement le refroidissement du centre de données, permet également de réaliser des économies d’énergie constantes d’environ 30% en moyenne.

Les centres de données hyperscale sont beaucoup plus économes en énergie que les serveurs locaux et, pour cette raison, une personne ou une entreprise peut immédiatement réduire la consommation d’énergie associée à son informatique en passant simplement à un logiciel basé sur le cloud.