Les chances d’être le vainqueur de la saison 40 de Ben Driebergen

Ben Driebergen était-il juste chanceux ou était-il vraiment bon au jeu de Survivant? C’est un débat qui fait rage depuis le feu que Ben a fait dans les quatre derniers de la saison 35. Maintenant, le vainqueur de Heroes vs Healers vs Hustlers revient pour prouver que son triomphe initial n’était pas un hasard.

Vétéran de la guerre, Ben était un bon à tirer sur la tribu des Héros dans un format qui n’avait jamais vraiment de sens. Il a assisté au premier conseil tribal, s’alignant avec ses camarades de tribu pour faire de l’olympienne Katrina Radke la première sortie. De là, il n’a plus assisté au conseil tribal jusqu’à la fusion. Ben se retourna contre ses anciens alliés Heroes, créant un côté aveugle du pompier à une note J.P.Hilsabeck. La cible a rapidement basculé sur Ben, et le seul moyen d’éviter de se faire voter était de trouver une idole d’immunité cachée après une idole d’immunité cachée. C’est ce qu’il a fait, éteignant les flammes de ses concurrents jusqu’aux quatre derniers. Lorsque Ben a perdu le dernier défi d’immunité contre Chrissy Hofbeck, il est apparu qu’il n’avait absolument aucune chance d’avancer davantage. Ensuite, une touche controversée est entrée dans le jeu. Chrissy a appris qu’elle emmènerait une personne avec elle au conseil tribal final tandis que les deux autres se battaient dans un défi d’incendie. (Cette torsion existe toujours aujourd’hui, au grand dam de nombreux fans.) C’était la bouée de sauvetage dont Ben avait besoin, alors qu’il battait Devon Pinto et battait Chrissy et le finaliste zéro vote Ryan Ulrich pour remporter la saison 35.

Pourquoi Ben va gagner

Ben sera sous-estimé dans Winners at War parce que beaucoup croient qu’il n’a gagné que parce qu’il a trouvé des idoles et a eu de la chance à la fin avec une tournure imprévue. Son jeu social sous-estimé sera ignoré par un casting qui a une pléthore de raisons de ne pas voter Ben plus tard dans le jeu. Il n’est qu’à cinq saisons du jeu, ce qui signifie qu’il est bien adapté au style de jeu nécessaire pour gagner une saison qui compte de nombreux rebondissements et avantages.

Pourquoi Ben ne gagnera pas

Ben ne peut pas compter sur la dépendance à trouver des idoles à nouveau s’il prévoit de vaincre un casting de stars. En outre, le natif de l’Idaho peut se retrouver à l’extérieur de certains des liens sociaux plus profonds qui se sont formés au cours de la dernière décennie.

Prédiction: 8ème place: C’est le bon moment pour viser Ben parce que s’il est autorisé à aller plus loin, la peur se glisse en lui idolâtrant son chemin vers l’arrivée une fois de plus. Il est difficile d’imaginer quelqu’un venir après Ben dès le départ. Cependant, après que quelques-uns des grands noms ont été retirés après la fusion, son niveau de menace passe à l’alerte rouge.

Survivant premières mercredi à 20 h ET sur CBS.

