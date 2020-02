les changements auxquels nous devons nous attendre en 2020

L’entreprise américaine pomme prévoit d’apporter des changements majeurs changements à votre candidature cartes, utilisé chaque jour par des millions de personnes dans le monde.

En plus du très attendu iPhone 2020, il lancera une nouvelle version de son application pour les cartes, premier rival de Google Maps pour la navigation à pied, en voiture ou en transports en commun. Découvrons tous les détails.

Apple Maps: grande nouvelle à venir pour l’application de navigation

la le premier changement majeur concernera le graphisme mêmes que les cartes, qui deviendront plus denses et renfermeront une plus d’informations et de détails. De cette façon, selon ce qui a été annoncé par la société Cupertino, il sera beaucoup plus facile de trouver la bonne adresse ou de tourner dans le bon sens. Le Regardez autour de vous, actuellement réservé à certaines villes des États-Unis. Plus précisément, les cartes 3D s’ouvriront là où le point d’observation est au niveau de la rue.

Cupertino a également invites vocales améliorées sur le chemin à suivre, ils deviendront plus faciles à comprendre et à rendre des données en temps réel plus fiables pour les transports publics. Avec la nouvelle version de l’application, il sera également possible de partager avec vos contacts l’heure d’arrivée estimée, qui sera mise à jour en cas d’événement inattendu tel qu’un accident, un embouteillage, un feu rouge et bien d’autres détails.

Pour l’application cela améliorera également la précision des cartes dans les grands espaces intérieurs, comme l’intérieur des aéroports, les centres commerciaux, les grands bâtiments, etc. Pour le moment, il suffit d’attendre plus d’informations, nous savons seulement qu’en Europe, il atterrira un peu plus tard qu’aux États-Unis, mais en tout cas au cours de l’année qui vient de commencer.