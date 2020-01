Les chercheurs de Google ont découvert une fuite de confidentialité

Au cours des derniers jours, certains Des chercheurs de Google ont découvert que la technologie utilisé par le géant d’Apple pour empêcher le suivi des utilisateurs sur leur navigateur safari, ce n’est pas sûr.

Les vulnérabilités de ce système, appelé Intelligent Tracking Prevention, peuvent vous permettre de collecter des informations sur l’activité de navigation en ligne et même pour accéder aux données d’historique Web. Découvrons tous les détails ensemble.

Google découvre une vulnérabilité d’Apple Safari

Selon ce qui est rapporté dans le document des chercheurs de Google, Safari a rencontré de nombreux défauts. La fonction Prévention intelligente du suivi, également connu sous le nom d’ITP, il a été introduit en 2017 et implique l’utilisation d’outils d’apprentissage automatique pour limiter le suivi omniprésent d’un utilisateur, tout en permettant, de manière sélective, quels sites Web peuvent être autorisés pour le suivi.

Les utilisateurs qui surfent en ligne doivent faire face à l’action de nombreux sites qui, par le biais de cookies, enregistrent l’activité des utilisateurs via le Web, et présentent par la suite des publicités qui peuvent être considérées comme intéressantes. Le système Safari, qui utilise l’apprentissage automatique et les technologies sur appareil, a été mis en place pour bloquer cette surveillance invasive. Toutefois ce mécanisme expose les utilisateurs aux attaques contre leurs données.

Plus précisément, il serait possible d’obtenir une liste des sites visités ou pouvoir obtenir des informations sur les résultats de recherche et des informations sensibles affichées par le navigateur. Fin août, le géant de Mountain View a informé confidentiellement les dirigeants d’Apple, qui ont par la suite apporté des modifications, en essayant de corriger les défauts. selon Justin Schuh, gestionnaire de Google Chrome, le les vulnérabilités ne seraient pas résolues de façon permanente.