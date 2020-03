Les chercheurs ont prouvé que le coronavirus n’est pas une arme biologique créée par l’homme – .

Une équipe de chercheurs internationaux a utilisé le génome du SRAS-CoV-2 pour étudier l’origine du virus qui cause la maladie COVID-19.

Les chercheurs ont découvert que le coronavirus évoluait naturellement, rejetant l’idée qu’il aurait pu être fabriqué artificiellement dans un laboratoire pour être utilisé comme arme biologique.

Les scientifiques ont deux scénarios différents quant à la façon dont le virus a muté pour attaquer les hôtes humains, et tous deux impliquent l’acquisition d’un précurseur du nouveau virus coronavirus d’animaux.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Comme une technologie moderne étonnante peut être quand il s’agit de faire face à une pandémie comme le nouveau coronavirus quand il s’agit de rester à jour sur les développements et de faire face à l’ennui tout en pratiquant la distanciation sociale, il y a aussi un énorme effet secondaire qui doit être abordé. La propagation de fausses nouvelles, de mythes et de théories du complot qui entourent COVID-19 sont de vraies choses qui se produisent en ligne. Des géants de la technologie comme Facebook, Google et Twitter prennent déjà des mesures pour empêcher la propagation de la désinformation, ce qui ne peut que semer la panique. Et il s’avère que les scientifiques sont prêts à fournir de nombreuses réponses qui devraient empêcher certaines des campagnes de désinformation en ligne.

Les chercheurs ont pu déterminer que la nouvelle pandémie de coronavirus est un événement naturel et que le virus du SRAS-CoV-2 n’est pas une arme biologique créée par l’homme, comme vous l’avez peut-être entendu de votre ami ou membre de votre famille qui continue de transmettre le complot. des théories sur votre téléphone.

Des scientifiques du monde entier (Scripps Research, Tulane University, University of Sydney, University of Edinburgh et Columbia University) ont pu prouver que la conception du SARS-CoV-2 et M.O. sont le résultat d’une évolution naturelle du virus, plutôt que d’une ingénierie de laboratoire. “En comparant les données disponibles sur la séquence du génome pour les souches de coronavirus connues, nous pouvons fermement déterminer que le SRAS-CoV-2 est issu de processus naturels”, a déclaré Scripps Research de Scripps Research à Science Daily.

Les chercheurs ont analysé le génome du virus SARS-CoV-2 à la recherche des composants chimiques qui lui permettent de s’accrocher aux cellules humaines (une protéine de pointe) et du site de clivage qui permet au virus de pénétrer dans les cellules hôtes. Ils ont découvert que la protéine de pointe cible les récepteurs ACE2 à l’extérieur des cellules humaines, qui sont responsables de la régulation de la pression artérielle. L’équipe a conclu que la liaison à ACE2 était si efficace qu’elle ne pouvait se produire que par sélection naturelle et non par génie génétique. De plus, ils ont comparé le génome à d’autres virus connus pour provoquer des maladies. S’il avait été construit en laboratoire, le virus COVID-19 aurait ressemblé à certains virus existants.

“Ces deux caractéristiques du virus, les mutations dans la portion RBD de la protéine de pointe et son épine dorsale distincte, excluent la manipulation en laboratoire comme une origine potentielle pour le SRAS-CoV-2”, a déclaré Andersen.

La découverte devrait tuer les théories du complot, mais ce n’est qu’un bonus. Ce que les chercheurs ont essayé de comprendre, c’est comment le virus a muté afin que la communauté scientifique puisse prendre des mesures pour prévenir de futures épidémies. Ils travaillent avec deux locaux différents. On dit que le virus aurait pu évoluer vers l’état actuel à l’intérieur d’un animal avant de sauter chez l’homme. Si tel est le cas, alors de futures épidémies pourraient se produire car nous avons peu d’informations sur ce que pourrait être le «zéro animal» ou sur l’étendue de la présence du SRAS-CoV-2 chez ces animaux.

La deuxième hypothèse est que le virus a d’abord sauté vers l’homme, où il a ensuite muté vers sa forme pathogène actuelle. C’est-à-dire qu’une fois vaincu chez l’homme, le virus pourrait disparaître pour de bon à moins d’autres mutations. Bien que davantage de données soient nécessaires pour déterminer la source du virus, les auteurs de l’étude affirment qu’ils ne croient pas que «tout type de scénario en laboratoire soit plausible.

La prochaine fois que vous recevrez des théories du complot sur les coronavirus sur un État-nation ayant développé COVID-19 et assis sur un remède pour son propre bien, vous voudrez peut-être indiquer à ces véridiques l’étude complète disponible dans Nature Magazine. N’oubliez pas non plus que le virus se propage et tue, peu importe ce que vous pensez de son origine. Pratiquer une bonne hygiène et rester à la maison autant que possible dans les semaines et les mois à venir est la seule chose que vous puissiez faire pour vous protéger, vous et les autres.

Source de l’image: Anut21ng Photo / Shutterstock

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

.