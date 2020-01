Les chercheurs s’attaquent au «dernier 50 pieds» du défi de la livraison alors que les achats en ligne augmentent – .

Une livraison FedEx en décembre dernier à New York. (Photo . / Taylor Soper)

Pendant des années, il a été question de résoudre les défis du «dernier kilomètre» pour acheminer des marchandises et des personnes vers leurs destinations. Maintenant, les chercheurs de l’Université de Washington se penchent sur ce qu’ils ont surnommé les «50 derniers pieds».

Une équipe UW s’attaque au dernier maillon de la chaîne d’approvisionnement pour les livraisons urbaines, qui comprend la recherche de stationnement, le déplacement des articles du camion et la navigation sur un itinéraire traversant la circulation, les trottoirs, les voies cyclables et la sécurité du bâtiment jusqu’au destinataire. Un rapport du groupe, qui fait partie du centre de logistique et de transport de la chaîne d’approvisionnement de l’UW, estime que 25 à 50% des coûts de la chaîne d’approvisionnement du transport sont entraînés par cette dernière phase de la livraison.

Et la situation risque de s’aggraver.

UPS, FedEx et Amazon combinés expédient environ 10,2 milliards de colis par an aux États-Unis, selon une étude publiée le mois dernier par la banque d’investissement Morgan Stanley, selon Forbes. Mais ce nombre devrait atteindre 14,9 milliards de colis d’ici 2022.

Amazon pousse le système plus fort que jamais avec son engagement à livrer en un jour en avril 2019. La rotation rapide des commandes fait augmenter les coûts pour Amazon et réduit les bénéfices. . a estimé que les frais d’expédition pourraient totaliser plus de 35 milliards de dollars pour l’entreprise l’année dernière. Et comme Amazon promet plus, d’autres détaillants travaillent pour les égaler.

Pendant ce temps, les villes sont de plus en plus peuplées de personnes, de véhicules et de vélos, tandis que la pression climatique augmente pour des solutions respectueuses de l’environnement.

Le centre a donc créé un partenariat public-privé appelé Urban Freight Lab, qui étudie les défis et teste des solutions pour rendre le dernier tronçon plus rapide et plus économe en énergie. Les chercheurs collectent des observations sur le terrain, des données GPS et des informations recueillies à partir de capteurs qui seront placés dans des zones de chargement de véhicules commerciaux pour mieux comprendre la situation.

Les améliorations proposées incluent une application pour aider les conducteurs à trouver des zones de chargement vides et à accélérer les dépôts en installant des casiers de livraison partagés dans des endroits publics facilement accessibles tels que les allées, les parkings et les emplacements en bordure de rue.

Ce sont de nouvelles solutions à un problème qui a reçu une attention limitée, ont déclaré les chercheurs.

«C’est un système très coûteux. C’est cher de faire le dernier kilomètre, mais personne dans le cadre existant ne peut s’en occuper et le réparer », a déclaré Anne Goodchild, chercheuse principale sur le projet et directrice fondatrice du Supply Chain Transportation and Logistics Center de l’UW. L’un des grands obstacles est que tant de parties différentes sont impliquées, à savoir les villes, les sociétés de livraison, les consommateurs, les résidents et les propriétaires fonciers.

Le projet de trois ans bénéficie d’un financement de 2,1 millions de dollars, dont une subvention de 1,5 million de dollars du département américain de l’Énergie. Les autres partenaires sont les Pacific Northwest National Laboratories, qui travaille sur l’application pour les conducteurs, et le Seattle Department of Transportation. L’effort vient de terminer sa première année. Le laboratoire de l’UW a également étudié les impacts des véhicules à conducteur porté comme ceux conduits par Uber et Lyft.

L’une des premières étapes du groupe a été l’observation des pilotes avec UPS et Charlie’s Produce, basé à Seattle. Les chercheurs ont été impressionnés par l’intensité et l’ampleur du travail. Un chauffeur peut commencer la journée avec un camion rempli de 300 colis et 100 adresses à frapper. Les accompagnations ont révélé les stratégies que les conducteurs utilisent actuellement, et leurs défis réels, y compris les personnes essayant de saisir la nourriture à l’arrière du camion de fruits et légumes et les zones commerciales remplies de véhicules de tourisme.

“Nous avons roulé avec des pilotes très expérimentés, nous avons donc vraiment appris à quel point c’est incroyable, comment ils se débrouillent”, a déclaré Giacomo Dalla Chiara, un associé de recherche UW.

“Ils ne s’arrêtent à rien s’ils peuvent l’aider”, a déclaré Lyndsey Franklin, chercheur en expérience utilisateur au PNNL. «J’ai été surpris qu’ils mettent le camion dans le parc la moitié du temps.»

Il y a une pièce très humaine. Ces pilotes travaillent vraiment dur.

Une analyse UW des données GPS partagées par les sociétés de livraison commerciales a montré que les chauffeurs passent en moyenne 2,5 minutes à trouver un parking. Lorsqu’elle est répétée au cours de 20 à 30 voyages en une journée, c’est une heure de temps perdu et d’essence dépensée à chercher un endroit où s’arrêter.

Dans le cadre d’un projet pilote, les partenaires se concentrent sur une zone de huit pâtés de maisons du quartier Belltown de Seattle. Au cours de la prochaine année, ils installeront des capteurs dans des zones de chargement couvrant environ un mile de long. En raison des règles de confidentialité à Seattle, les capteurs ne peuvent pas être des caméras vidéo, mais seront plutôt des capteurs magnétiques et lumineux pour détecter les véhicules. Ils placent également des casiers à plusieurs endroits pour éviter que les transporteurs voyagent dans les bâtiments.

PNNL a déjà terminé une première version prototype de l’application. Le plan est de créer une application finale qui peut dire en temps réel s’il y a des points ouverts dans les zones de charge en fonction des données du capteur, ainsi que d’utiliser l’apprentissage automatique pour analyser les données passées afin de prédire la probabilité qu’un point soit ouvert actuellement ou par le heure à laquelle un chauffeur arrivera à destination.

L’objectif à plus long terme pour le projet global est de déterminer quels éléments seraient évolutifs pour une application à l’échelle de la ville, ainsi que pour d’autres municipalités et flottes de livraison. Les chercheurs ont partagé leur empressement à faire une différence positive.

“Nous ne construisons pas seulement cette chose qui va vider la sortie”, a déclaré Franklin. «Nous aidons ce type de la société de production à éviter de contourner le bloc. Ou le pauvre livreur qui a 10 à 12 heures de travail à l’arrière de ce camion n’a pas à sprinter jusqu’à présent. Il y a une pièce très humaine. Ces pilotes travaillent vraiment dur. »

