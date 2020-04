Les chercheurs trouvent un moyen d’utiliser Face ID tout en portant un masque de coronavirus – .

Pour empêcher le coronavirus de se propager, le CDC recommande maintenant aux gens de mettre un masque ou un couvre-visage lorsqu’ils sortent.

Cela a rendu difficile, voire impossible, pour les utilisateurs de déverrouiller Face ID et d’accéder à leurs iPhones.

Les chercheurs ont récemment découvert une solution imparfaite à ce problème.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Lorsque Apple a abandonné Touch ID pour Face ID avec l’introduction de l’iPhone X, tout le monde n’était pas complètement à bord. Touch ID, après tout, était incroyablement rapide et fiable. En conséquence, l’idée qu’Apple allait le remplacer par une technologie de reconnaissance faciale apparemment ramenée du futur semblait au mieux une démarche risquée.

En réalité, cependant, le déploiement de Face ID a été en grande partie fluide. En fait, il y a lieu de prouver que Face ID est depuis longtemps le logiciel de reconnaissance faciale le plus fiable du marché. Cela dit, la récente épidémie de coronavirus a rendu l’utilisation de Face ID un peu délicate étant donné que de nombreuses personnes portent maintenant des masques faciaux quand elles sortent.

Rappelons que le CDC a publié la semaine dernière une nouvelle recommandation conseillant aux gens de porter «des couvre-visages en tissu dans les lieux publics où d’autres mesures de distanciation sociale sont difficiles à maintenir».

Cela dit, existe-t-il un moyen d’utiliser efficacement Face ID tout en couvrant votre visage en toute sécurité avec un masque? La réponse est délicate. Après tout, la sécurité intégrée à Face ID est si robuste que le logiciel est conçu pour étouffer les masques et tout autre type de couverture faciale qui seraient autrement utilisés pour tromper le logiciel. En effet, même essayer d’enregistrer une nouvelle apparence avec Face ID tout en portant un masque produira simplement un message «Visage obstrué». En bref

Y a-t-il un moyen de contourner cela?

Il s’avère que oui.

Le Wall Street Journal rapporte que des chercheurs en sécurité ont récemment trouvé un moyen d’obtenir une identification faciale pour reconnaître un visage portant partiellement un masque. Apple note que «Face ID est conçu pour fonctionner avec vos yeux, votre nez et votre bouche visibles», mais apparemment, cela suffit si ces fonctionnalités sont partiellement visibles.

[The] Le chercheur a plié un masque en deux et n’a couvert que la moitié de sa bouche et de son nez pendant le processus. Après cela, il a placé le masque sur son visage et a pu déverrouiller le téléphone. L ‘«apparence alternative» d’Apple, qui pourrait être vous avec des lunettes différentes – ou même un parent ou un conjoint que vous souhaitez pouvoir accéder à votre téléphone – pourrait également être utilisée pour inscrire votre visage avec cette astuce.

La vidéo et les instructions des chercheurs montrant leur stratégie d’identification faciale COVID-19 sont disponibles ici. Et bien que cela puisse fonctionner – ce n’est pas toujours efficace – ce n’est pas la meilleure idée étant donné que si vous voulez déverrouiller votre téléphone, vous devrez mettre votre main sur votre visage et retirer partiellement votre masque. Et comme je suis sûr que vous le savez tous, toucher votre visage est mal avisé au milieu de cette pandémie de coronavirus.

Tout compte fait, il s’agit d’une solution imparfaite, mais si vous souhaitez essayer de configurer une apparence alternative dans Face ID, vous pouvez le faire en allant sur Paramètres> Identifiant du visage et code d’accès> Configurer une autre apparence.

Source de l’image: Anut21ng Photo / Shutterstock

Utilisateur de Mac depuis toujours et passionné d’Apple, Yoni Heisler écrit sur Apple et l’industrie des technologies en général depuis plus de 6 ans. Ses écrits ont été publiés dans Edible Apple, Network World, MacLife, Macworld UK et, plus récemment, TUAW. Lorsqu’il n’écrit pas et n’analyse pas les derniers événements avec Apple, Yoni aime assister à des spectacles d’Improv à Chicago, jouer au football et cultiver de nouvelles dépendances à la télévision, les exemples les plus récents étant The Walking Dead et Broad City.

.