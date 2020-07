Les choses qui affectent le plus votre connexion Wi-Fi et comment les éviter

Quelles sont les choses qui affectent le plus votre connexion Wi-Fi? C’est une question que nous nous sommes tous posée à un moment donné, et elle est parfaitement compréhensible, car ce type de connexion Internet est affecté par plusieurs facteurs externes cela peut le rendre complètement inutile.

Cela est dû à la nature même de la connexion Wi-Fi, qui fonctionne utilisant des ondes radio en forme de beignet, qui sont transmises d’un point central, généralement le routeur, aux appareils environnants connectés au réseau (smartphone, tablette, PC, etc.).

Les vagues devraient parcourir une certaine distance pour atteindre votre destination, et la même chose se produit avec les vagues qui renvoient les appareils connectés à Internet au routeur. Dans cette communication bidirectionnelle, des interférences externes peuvent se produire, mais n’affectent pas toutes votre connexion Wi-Fi de la même manière.

Dans cet article, nous voulons partager avec vous les trois choses qui affectent le plus votre connexion Wi-Fi, et nous vous expliquerons comment les éviter. Si vous avez des questions, vous pouvez le laisser dans les commentaires.

1.-Les choses qui affectent le plus votre connexion Wi-Fi: le pladur

C’est le matériel qui affecte le plus le signal de notre connexion Wi-Fi. Si notre maison ou notre bureau utilise ce matériau de construction et que nous voulons combler de grandes lacunes, nous devrons recourir, presque certainement, à Répéteurs Wi-Fi, et il peut être nécessaire, dans certains cas, d’opter pour Appareils PLC, surtout si nous voulons atteindre les étages supérieurs ou inférieurs de manière optimale.

Selon plusieurs études, on estime qu’un mur en plaques de plâtre peut bloquer jusqu’à 50% du signal Wi-Fi, ce qui signifie qu’il limite considérablement sa portée et peut rendre une connexion Wi-Fi incapable de parcourir plus de quelques mètres en raison de cet effet de blocage que ce matériau exerce.

Comment le résoudre?

C’est délicat, mais mettre le routeur dans un position centrale et élevée, sans obstacles autour d’eux, et gardez portes ouvertes Cela peut faire une différence substantielle.

deux.-Éléments qui affectent le plus votre connexion Wi-Fi: certains eappareils ménagers

Comme nous l’avons dit, le Wi-Fi fonctionne par ondes radio, et celles-ci peut être affecté par des interférences produits par certains appareils électroménagers, mais heureusement, ils sont limités, dans la plupart des cas, à la bande 2,4 GHz.

Les interférences affectent la stabilité et la qualité du signal, et lorsqu’elles se produisent à un niveau considérable, elles peuvent ruiner complètement notre connexion Wi-Fi.

Comment le résoudre?

C’est beaucoup plus simple que le cas précédent. Nous devons placer le routeur en suivant les instructions que nous vous avons données précédemment, mais en le plaçant le plus loin possible des appareils électroménagers qui peut générer des interférences.

Utilisation la bande des 5 GHz Cela nous aide également à résoudre ce problème dans une large mesure.

3.-Les choses qui affectent le plus votre connexion Wi-Fi: Miroirs

Certains de nos lecteurs ont peut-être été surpris, mais c’est vrai, les miroirs sont l’une des choses qui affectent le plus à votre connexion Wi-Fi, et la raison est très simple.

Les miroirs réfléchissent la lumière et reflètent également le signal sans fil de notre routeur, qui génère un effet rebond ce qui peut provoquer le retour du signal émis dans la direction opposée et « entrer en collision » avec les nouvelles émissions du routeur. Vous pouvez imaginer l’impact que cela a sur notre connexion Wi-Fi.

Comment le résoudre?

C’est très simple, juste évitez de placer le routeur près des miroirs. Dans le cas où il n’y a pas d’autre option que de le placer dans une pièce avec des miroirs, nous devons le placer aussi loin que possible d’eux. Gardez à l’esprit que plus le miroir est grand et plus le routeur est proche, plus son impact sur notre connexion Wi-Fi est important.

Contenu fourni par AVM FRITZ!