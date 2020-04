Les cinq films incontournables selon Martin Scorsese

En plus d’un réalisateur de renom, Martin Scorsese est également un chercheur passionné d’histoire mondiale. Quelque chose qui a capturé la fondation de l’initiative à but non lucratif The Film Foundation, qui comprend des films de sa paternité, ainsi qu’une sélection rigoureuse de films nord-américains qui soutiennent le cinéma en tant qu’art et technique, des œuvres de renommée internationale et des documentaires éducatifs. Selon le réalisateur, l’association cherche à réfléchir sur le film comme “Un voyage personnel d’une importance énorme.”

Emporté par son profond intérêt pour l’univers cinématographique, Scorsese a partagé il y a quelques mois avec ses films préférés. Ceux qu’il considère comme une révision nécessaire pour tout cinéphile. Nous vous laissons celles qui, de l’avis du réalisateur, ne devraient figurer dans aucune liste de L’appréciation du film vaut son sel.

2001: A Space Odyssey, de Stanley Kubrick (1968)

Il est considéré comme un travail de rupture au sein de l’œuvre de Kubrick. Ou du moins une proposition renouvelée de ce qui avait été jusque-là son œuvre cinématographique et, en fait, a marqué un avant et un après en ce qui concerne le langage visuel du réalisateur: il ne fait aucun doute qu’à travers le film, trouvé un raffinement créatif des objectifs et des métaphores ce qui a apporté une énorme maturité à sa proposition ultérieure.

“Il faut une audace et un pouvoir extraordinaires pour dire: ‘Arrêtons tout et ramener le public à l’époque préhistorique'”, a déclaré Scorsese à propos de la première du film. “Kubrick disait:” Je veux que vous voyiez quelque chose. Je vous emmènerai à à travers quelque chose que vous n’auriez jamais pensé expérimenter “”, une idée sans aucun doute formidable.

8½, de Federico Fellini (1963)

Le film Huit et demi a été qualifié de concluant, une confession élémentaire de la proposition de Fellini sur sa façon d’interpréter le cinéma. On l’appelle aussi exercice stylistique, héritage de l’absurde. Une expérience que personne ne sait très bien dire si elle a échoué ou réussi. Mais la vérité est que le film – avec toute sa charge symbolique – est bien plus que cela. C’est une synthèse de la vision du réalisateur.

“8½ a toujours été une pierre de touche pour moi”, a expliqué Scorsese à propos de l’odyssée autobiographique de Federico Fellini. Aussi, il a insisté sur la qualité incontestable de rupture d’un film destiné à redimensionner le cinématographique comme langue. En outre, dans la même interview, il a salué “la liberté, le sens de l’invention, la rigueur sous-jacente et le noyau profond du désir, l’attrait envoûtant et physique de la caméra dans ses mouvements et les compositions ».

Cendres et diamants, d’Andrzej Wajda (1958)

Scorsese compare le film du réalisateur polonais avec une vision du bien et du mal qui échappe presque à tout contrôle et selon ses mots “un cauchemar qui ne s’arrêtera pas”.

L’intrigue, qui suit un soldat polonais sous l’aile de la rébellion anticommuniste dans les années qui ont immédiatement suivi la Seconde Guerre mondiale, joue sur la tension narrative pour créer une horrible perspective sur la moralité, la la souffrance intellectuelle et l’angoisse émotionnelle se sont transformées en désillusion. Le tout sous une magnifique mise en scène qui est aujourd’hui encore étonnante. “Le film a le pouvoir d’une hallucination”, a déclaré Scorsese. “Je peux fermer les yeux et certaines images me reverront avec la force qu’elles avaient lorsque je les ai vues pour la première fois il y a plus de cinquante ans.” Le réalisateur a salué Wajda comme “un modèle pour tous les cinéastes”.

Le changelin de Peter Medak (1980)

Pour le réalisateur new-yorkais, cette extraordinaire réinvention du genre maison hantée est aussi un regard profond, allégorique et douloureux sur le deuil. “Un brillant film de maison hantée rempli de tristesse et de peur”, a écrit Scorsese à propos du film.

L’intrigue, qui raconte l’histoire d’un compositeur qui s’installe dans une mystérieuse maison de Seattle qui, apparemment, il est habité par l’esprit agité d’un enfant assassiné, c’est aussi un voyage à travers le traumatisme de la mort, de l’incertitude et du deuil comme une émotion impossible à définir clairement. À mi-chemin entre l’horreur psychologique et quelque chose de beaucoup plus amer, le film a été l’influence immédiate de Scorsese sur son célèbre film de 2010, Shutter Island.

Les joueurs d’échecs, de Satyajit Ray (1977)

Il y a une tension presque insupportable dans chacune des scènes de ce film curieux de l’un des réalisateurs indiens préférés de Scorsese. Avec un scénario impeccable et une mise en scène qui joue avec le onirique et le surréaliste, le film est une recherche sans cesse sur les origines de la réalité et la façon dont nous concevons l’identité, le tout sous le poids d’un moment historique d’une importance considérable: les premiers soulèvements de l’Inde contre l’Empire britannique.

«Très peu de réalisateurs ont été assez courageux pour essayer de dépeindre l’histoire d’une manière aussi sincère. En regardant le film, tout le film semble gros et tragique à la fois », a expliqué le réalisateur.