Les clés de la 5G dans la série Galaxy S20

Bien que les premiers avancés 5G soient déjà sortis dans la rue l’année dernière, en 2020, une génération de smartphones dotés de technologies plus avancées et plus solides débarque. La dernière norme de connectivité signifie bien plus que des téléchargements plus rapides et ouvre la porte à un tout nouveau monde de possibilités dans la paume de votre main.

Par analogie avec les réseaux câblés traditionnels, l’arrivée de la 5G est le saut de la paire de cuivre à la expérience en fibre optique, maintenant sur votre mobile. Une connexion plus rapide, mais aussi plus robuste et adaptable à toutes sortes d’utilisations. Les utilisateurs, le divertissement, l’industrie et la ville bénéficient désormais d’une connectivité plus polyvalente et flexible que jamais.

Bien plus que la vitesse

La 5G va au-delà d’une amélioration spécifique par rapport à la 4G et, à ce titre, elle évoluera au cours des prochaines années pour étendre ses capacités. Le principales caractéristiques autour duquel tourne ce nouveau standard de connectivité supporté par les Galaxy S20, Galaxy S20 + et Galaxy S20 Ultra, est aujourd’hui un accord minimum avec les métriques suivantes:

Connexions beaucoup plus rapides et jusqu’à 20 Gbit / s en téléchargement et 10 Gbit / s en téléchargement par cellule – au niveau de l’antenne -, qui garantissent des vitesses minimales de 100 et 50 Mbps individuellement pour chaque utilisateur.

Latences minimales, qui sera inférieure à 4 ms dans le nouveau haut débit mobile amélioré –eMBB– et même inférieure à 1 ms dans les communications ultra-fiables à faible latence –URLLC–.

Forte concentration d’utilisateurs, prenant en charge au moins un million de connexions par kilomètre carré.

Plus de vitesse, même à vitesse plus élevée. La stabilité de la connexion est atteinte lors de déplacements jusqu’à 500 km / h. Pour référence, la série AVE 103, les trains les plus rapides en service en Espagne, roulent à un maximum de 350 km / h.

Samsung

Bien sûr, il existe de nombreuses autres nouvelles fonctionnalités fournies avec la 5G, telles qu’une plus grande efficacité – énergétique et spectrale, avec plus de données pour chaque watt et hertz (Hz) utilisé -, fiabilité jusqu’à 99,9999% et bien sûr une bande passante plus élevée, qui affiche une plus grande capacité et flexibilité sans fil.

À propos de la 5G, elle utilise diverses utilisations telles que la diffusion en continu à haute résolution et la conduite autonome, de la performance pure et dure à l’utilisation d’outils hautement précis et réactifs. La 5G est adaptable et agit comme un parapluie unique sous lequel de nouvelles utilisations seront possibles.

5G NSA et SA, nouvelles fréquences et plus

L’ère de la 5G fait son chemin grâce à un large déploiement de réseaux de nouvelle génération, mais pas besoin d’attendre jusqu’à ce qu’il soit complet pour utiliser ces nouveaux réseaux. La 5G est composée de deux grands blocs d’équipement: les antennes – 5G New Radio ou NR – et le soi-disant «cœur», le réseau et l’infrastructure derrière.

Samsung

C’est là qu’intervient le 5G non autonome ou NSA le plus primitif, qui permet une connexion via des ondes 5G, bien qu’il soit soutenu par l’infrastructure 4G LTE existante qui le précède. Les derniers appareils Samsung sont compatibles avec eux, ainsi que Réseaux 5G autonomes ou SA, plus modernes Et, ceux-ci déjà, entièrement équipés pour la nouvelle génération. La série Galaxy S20 prend en charge les réseaux 5G NSA et SA.

Avec la 5G, il est possible pour la première fois de mettre en œuvre une nouvelle génération de connectivité mobile sur le spectre du prédécesseur. En ce sens, le partage dynamique du spectre –DSS– permet utiliser les mêmes régions du spectre déjà utilisées par la 4G pour prendre en charge la 5G et le faire «presque» simultanément, en faisant varier la technologie derrière le signal en fonction de la demande et en le faisant jusqu’à mille fois par seconde. Cette fonctionnalité facilite l’adoption de la 5G, réduisant son coût.

5G NR ouvre également de nouvelles portes à un spectre plus large. New Radio est la somme de deux grandes régions. Le signal le plus traditionnel est de grande longueur d’onde, avec une plus grande pénétration et une plus grande portée dans l’appel Sous-6, qui s’étend jusqu’à 6 GHz. Une nouvelle région, mmWave, Il se caractérise par une longueur d’onde plus courte – de l’ordre du millimètre -, avec une plage plus étroite, mais avec une capacité beaucoup plus grande et des vitesses plus élevées, utile dans les environnements à haute densité tels que les centres urbains.

Nouvelles expériences

Une vitesse sans précédent arrive, qui vous permet désormais de télécharger une saison entière de votre série préférée en quelques secondes et d’installer de nouvelles applications en un instant. Mais aussi, avec les premiers mobiles 5G, ils décollent de nouveaux usages et expériences jusque-là impensables en mobilité.

Hypertextuel

L’un d’eux est le jeu en ligne avec des latences pour des effets instantanés, qui vous permettent de profiter de l’action et des titres FPS, tels que PUBG ou Fortnite, loin de chez vous, comme si vous étiez connecté au routeur domestique via un câble. Haute puissance, faibles latences et taux de rafraîchissement élevés se conjuguent dans la série Galaxy S20, dont les écrans atteignent 120 Hz pour répondre aux besoins toujours croissants du monde du jeu.

Il existe également des services de jeu dans le cloud, comme Hatch, créé en pensant à la 5G, ou Google Stadia, compatible avec plusieurs générations des meilleurs téléphones Samsung.

Et nous ne devons pas oublier la applications de réalité virtuelle et augmentée, un autre des grands horizons dans la manière de vivre l’environnement autour de nous de manière visuelle, qui bénéficiera de réseaux plus puissants et réactifs.

Prêt pour l’avenir

Déjà en 2019, les premiers appareils dotés de cette connectivité ont vu le jour. Le Galaxy S10 5G +, le Galaxy Note 10 et le Galaxy Note 10+ 5G étaient équipés d’une puce Samsung avancée, mais le Galaxy A90 5G et même le Galaxy Fold ont reçu 5G NSA à bord.

Samsung

Samsung l’année dernière, il a distribué 6,7 millions de mobiles 5G, qui représentaient plus de la moitié de ce marché mondial. C’est, selon la firme d’analyse Counterpoint, l’équivalent d’environ trois mobiles 5G sur quatre aux États-Unis. Dans le cas de l’Espagne, ils sont neuf sur dix. Les appareils 5G représentaient environ 1% du total distribué en 2019, bien que ce nombre devrait se multiplier par 18 en 2020.

Les nouveaux Galaxy S20, S20 + et S20 Ultra débarquent avec des améliorations claires performance et efficacité, avec le processeur Exynos 990 accompagné du dernier modem Exynos 5123, qui ajoute la prise en charge à l’ensemble des réseaux 5G SA. Dans les Galaxy S20 + et Galaxy S20 Ultra, le support mmWave est également inclus, en plus des bandes Sub-6, ce qui permet d’atteindre des vitesses beaucoup plus élevées.

La 5G se prépare à décoller en 2020 et la série Galaxy S20 5G est déjà pleinement capable de profiter des grands avantages que cette nouvelle génération de connectivité nous offre et ils sont également préparé pour l’avenir.