les clés du tour de 15 millions comptées par elles-mêmes

L’annonce était attendue pour aujourd’hui, mais El Confidencial était en avance sur les plans de Factorial. L’entreprise, basée à Barcelone et propriétaire d’une plate-forme de gestion des employés, avait une grande annonce à faire au milieu d’une vague de mauvaises nouvelles en raison de la crise sanitaire du coronavirus.

La startup a réussi à fermer un tour de financement de 15 millions d’euros, l’une des plus grandes opérations de l’année et précisément à un moment où l’investissement dans les entreprises technologiques connaît ses pires moments en raison du ralentissement général de l’économie.

Dirigée par le fonds de la Silicon Valley, CRV – celui qui est également entré dans le capital de Twitter ou Dropbox à l’époque – l’opération a également la collaboration de ceux qui sont déjà entrés dans le capital de la même en huitièmes de finale, 8 millions d’euros en 2018: Creandum, Point Nine et K Fund.

La réalité est que, dans d’autres circonstances, les nouvelles du cycle auraient pris d’autres directions, mais la situation mondiale dans laquelle la planète se trouve se concentre précisément sur le moment du cycle. En ce sens, Hipertextual a pu s’entretenir avec l’un de ses fondateurs, Jordi Romero, pour connaître les détails de l’opération qui les a placés sur la ligne de front internationale.

Question: Comment 15 millions d’euros sont-ils collectés dans la situation dans laquelle nous nous trouvons?

Réponse: Le cycle a eu lieu il y a un mois et demi, c’est-à-dire avant que la crise sanitaire n’éclate. La fermeture légale nous a attrapé avec cette situation et le moment était venu.

La réalité est que je n’aurais pas pu clôturer ce tour si je n’avais pas pu voyager. En fin de compte, investir tellement d’argent dans des personnes que vous ne voyez qu’à travers l’écran est compliqué, il y a une part de confiance humaine dans laquelle le face à face donne beaucoup de poids. J’ai passé trois jours à Londres, fin janvier, puis à San Francisco et à New York. Entre les deux à Barcelone, car certains investisseurs intéressés voulaient venir dans les bureaux. Avec la paperasse, il n’y avait pas de problème parce que nous avions l’accord préalable, mais ensuite la crise est arrivée en Espagne et aux États-Unis. Aller chez le notaire était plus compliqué et on craignait que les mouvements de capitaux ne soient limités en raison des changements continus dans les décisions du gouvernement.

Jusqu’à ce que l’argent arrive à la banque, vous ne respirez pas facilement et les dernières semaines ont été complexes.

Q: Autrement dit, le travail important était juste avant la pandémie et l’annonce n’a coïncidé qu’avec quelque chose à quoi nous ne nous attendions pas. De même, comment toute cette opération a-t-elle été gérée?

R: À la fin de l’année, nous avons repensé à l’année et avons réalisé que nous avions beaucoup grandi et que nous avions un moteur de croissance illimitée. Nous avons vu que nous avions un pouvoir de croissance dans de nouveaux pays et que nous fermions avec des clients de plus en plus importants. Cela nous a donné le sentiment que nous avions touché la bonne clé.

Bien que nous disposions de plus d’un million d’euros à la banque et que la société soit dans un état assez sain en dépit de brûler plus que ce à quoi nous sommes entrés, nous avons vu que nous avions l’opportunité de lever un tour important. Nous avons décidé de nous lancer et déjà à la fin de l’année, nous avons eu des conversations avec certains investisseurs qui ont découvert que nous voulions clôturer un tour et nous ont proposé de conclure l’opération immédiatement. Ce que certains fonds veulent, c’est vous attraper un peu pour devancer les autres. L’avantage pour les entrepreneurs est que cela demande beaucoup de travail de recherche.

Nous l’avons soulevé auprès des fondateurs et des investisseurs que nous avions déjà et avons dit non pour préparer un cycle plus calme. Nous attendons après Noël et là, nous commençons un processus dans lequel nous contrôlons les temps.

“Nous avons commencé avec les fonds européens que nous connaissions déjà, car nous avons décidé qu’au moins ils devaient être européens des principaux pôles technologiques

“

Nous avons commencé avec les fonds européens que nous connaissions déjà, car nous avons décidé qu’au moins ils devaient être européens des principaux pôles technologiques. Voyant que nous avons fait beaucoup de progrès avec les fonds de Londres, nous avons continué à progresser en Europe, et nous les aimions, mais nous ne pouvions pas manquer l’occasion de voir si nous pouvions aller dans la première division: la Silicon Valley. Il n’était pas tard, mais nous devions aller très vite.

En trois ou quatre jours, nous avons contacté des investisseurs, certains avec une porte froide et d’autres par contacts. Nous avons organisé de nombreuses réunions de premier contact et après une semaine à San Francisco, j’ai déjà eu des réunions avec toute l’équipe des partenaires du fonds. Sur le chemin du retour des États-Unis, en passant par New York où nous avons également clôturé des réunions, nous avions déjà d’excellentes offres de fonds de la Silicon Valley.

Nous avons commencé à discuter des questions de négociation et des nuances avec eux avant de conclure l’accord, et après une semaine, nous avons déjà conclu l’accord préalable avec CRV; Nous avons déjà informé les autres que nous avons clôturé la proposition d’investissement. Surtout ceux de Londres qui, par culture, prennent plus de temps pour prendre cette décision et aller à leur propre rythme. En fin de compte, il y a plus de concurrence dans la Silicon Valley et ils doivent être plus rapides.

La partie active s’est terminée là, puis la partie contrats et les petits caractères sont arrivés, c’est là que toute la question des coronavirus nous a pris. Et l’incertitude quant à savoir si l’argent viendrait, car nous n’avons jamais vu cela auparavant et vous ne savez pas ce qui se passera. Nous ne savions pas à 100% que cela ne nous toucherait pas.

En 2020, le peu que nous avons été cette année en termes d’investissements, les grandes opérations ont encore beaucoup à dire. Ajout du panorama de l’incertitude créée par la crise des coronavirus qui pourrait retarder ou annuler les opérations prévues pour la fin de l’année. Et bien que les fonds européens se concentrent sur l’investissement dans la recherche de startups pour lutter contre la pandémie actuelle, les fonds publics en Espagne via Enisa et l’ICO ont fermé le robinet jusqu’à nouvel ordre.

De même, il a donné du temps pour les grandes rondes. Flywire en tout début d’année visait 113 millions d’euros, fixant un schéma qui laissait déjà les marges avant même le début du parcours. Maintenant, Factorial occupe sa deuxième place avec 15 millions d’euros, suivi par Enertika, ByHours et Kantox.

De même, comme ce fut le cas pour Bnext fin 2019 avec un tour de table de 13 millions d’euros prévu, qui s’est finalement chiffré à 22, Factorial a également été dépassé par les prévisions et les offres des investisseurs. Autre coïncidence: la participation de fonds américains très attentifs, depuis longtemps, à des opérations en Espagne.

Q: La clôture de ces 15 millions d’euros vient-elle de vous, d’investisseurs ou d’un accord mutuel?

R: Nous commençons avec une taille ronde beaucoup plus petite. Entre 8 et 10 millions. C’était ce dont notre plan d’affaires avait besoin pour notre scénario de croissance. Pour lesquels nous commençons à générer un peu de concurrence pour investir dans l’entreprise, il existe de nombreux axes de négociation et ce que vous voulez diluer dans l’entreprise. En fin de compte, s’ils me donnent plus pour la même raison que je dilue, alors vous décidez pour eux. C’est ce qui s’est produit lors de cette ronde et de la ronde de l’an dernier.

Maintenant, nous sommes très heureux d’avoir plus que moins levé, car bien sûr, avec tout ce qui tombe, avoir de l’argent dans la caisse de l’entreprise et si la crise devient laide, cela vous donne beaucoup de poumons.

Q: Comment comparaissez-vous devant ces fonds aux États-Unis?

R: Eh bien, j’ai travaillé trois ans dans la Silicon Valley. Dans ma précédente entreprise, nous avons également levé des fonds aux États-Unis et ils nous ont déjà fortement recommandé d’y aller et nous l’avons fait. Cette fois, ce n’était pas le cas.

La mauvaise chose est que nous avons dû aller aux États-Unis pour de l’argent, et la bonne chose est qu’ils osent déjà investir à Barcelone, ce qui, il y a 10 ans, ne s’est pas produit. Certains nous ont dit qu’ils investissent si nous y allons, mais la grande majorité ne l’est plus.

Q: La tendance des dernières grandes opérations de démarrage semble montrer le contraire, mais avez-vous des scrupules à investir en Espagne?

R: Barcelone commence à être considérée comme une plaque tournante de l’entrepreneuriat technologique important, et ils réalisent qu’une grande valeur est générée en dehors des États-Unis.

L’exemple que nous donnons toujours est celui de Spotify, qui est devenu un géant sans se rendre aux États-Unis. Les investisseurs commencent à comprendre que le succès n’est pas seulement là, et ils sont ouverts à travailler ailleurs.

Q: De même, êtes-vous intéressé par les entreprises dans lesquelles vous investissez opérant aux États-Unis?

En fait, notre objectif d’expansion va vers l’Amérique, ce qui implique le nord et le sud, et l’Europe. Nous avons beaucoup de traction en Amérique latine pour le simple fait d’être en espagnol et d’avoir beaucoup de contenu en espagnol. Nous attirons beaucoup d’utilisateurs organiques là-bas, mais nous avons également la plateforme et le contenu en anglais, ce qui nous a déjà donné beaucoup de traction en Amérique du Nord.

Q: Peut-être qu’il est tôt pour demander, mais est-il déjà prévu de nouveaux tours de financement à l’horizon?

Non, nous n’avons pas d’opération future en tête. Nous avons beaucoup de choses en tête et nous embauchons beaucoup de gens. Nous sommes déjà 80 dans l’entreprise et nous étions 35 en début d’année. Avec lequel nous n’avons plus de tours à l’horizon.

Dans notre plan de 8 millions, nous avions besoin de cet argent pour croître et être rentable, les millions d’autres poursuivent le même objectif qui est de rester rentable. Cet objectif n’est ni pour cette année ni pour l’année prochaine, et plus compte tenu de l’incertitude, mais nous voulons l’atteindre.

Les derniers comptes disponibles dans le registre du commerce indiquent une perte d’un peu plus de 500 000 euros en 2018. Selon leurs données, en 2019, ils continuent de dépenser plus que ce qu’ils entrent, mais de manière contrôlée. Avec un système de revenus centré sur le client, la création de nouveaux comptes fait partie de l’ADN de Factorial. Avec 60 000 entreprises dans 100 pays et quelques gros clients, telle est la tâche à l’horizon pour l’entreprise.

Q: Comment ces importants clients payants sont-ils atteints?

R: Au final, il faut tout faire pour avoir des clients, il n’y a pas de recette magique. Cela dépend de la taille de l’entreprise, mais généralement, l’entreprise nous atteint par le biais du marketing numérique.

Dans l’histoire de l’entreprise, en plus de ses tournées de financement, il y a des moments dont on se souvient avec un intérêt particulier. Sans surprise, des situations comme celle actuelle mettent sur la carte certains outils qui, à d’autres moments, ne seraient pas intéressants pour de nombreux groupes.

Un autre moment à retenir a été l’annonce en vigueur depuis le 12 mai 2019, par le gouvernement, de l’obligation de signer. À cette époque, le manque de systèmes de gestion des employés était considéré comme un pic d’utilisateurs sur des plateformes comme Factorial.

Q: La situation d’emploi créée par le coronavirus aura-t-elle une réflexion pour Factorial?

R: À court terme, notre interlocuteur, qui est le chef des ressources humaines, a été très distrait en faisant ERTES, en déplaçant le modèle vers le télétravail, en restructurant le modèle … A long terme, il est clair que cela accélère la numérisation, l’automatisation des processus …

Bref, il y a tellement de gâchis et tellement d’incertitude que les gens font ce qu’ils peuvent. C’est pourquoi, pendant la détention, nous avons levé la restriction de notre essai gratuit et maintenant il n’a plus de limite, de sorte que toute entreprise qui ne dispose pas d’un logiciel de ressources humaines peut avoir un outil sans avoir la conversation budgétaire. Si les entreprises réduisent, ce n’est pas le moment de dépenser de l’argent. Plus tard, nous aurons cette conversation.

Q: Comment la décision de mai 2019 a-t-elle influencé?

Cette dernière année a donné un bon coup de pouce. Nous savons tous très bien où va le monde, à savoir la numérisation des entreprises, mais il y a de petites accélérations.

La loi de signature a contraint les entreprises à rechercher des solutions comme la nôtre, et maintenant la situation du télétravail va également accélérer cette transition qui était déjà inévitable.