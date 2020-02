Les clients australiens mécontents d’Apple et de Samsung en 2019, selon un rapport

Avec la publication du dernier rapport de NSW Fair Trading, nous avons maintenant une bonne idée de ce qui inquiète le plus les clients de l’État, et la technologie grand public domine les palmarès.

Le détaillant en ligne Kogan a connu un début d’année très instable avec 70 et 72 plaintes respectivement en janvier et février, et bien que ce nombre ait diminué régulièrement au cours de 2019, il est toujours en tête de liste avec le plus de plaintes dans l’ensemble.

Une écrasante majorité de ces plaintes était due à la qualité des produits achetés, et les catégories dans lesquelles ils tombaient étaient dominées par l’électronique, les smartphones, les ordinateurs portables et autres produits similaires.

Les deuxième et troisième places ont été respectivement occupées par les géants de la technologie Apple et Samsung, la plupart des mois ayant vu 20 à 30 plaintes, dont la majorité visaient les smartphones, ordinateurs portables et autres appareils électriques de la marque, dans le cas de ce dernier.

Alors que JB Hi Fi était la quatrième entreprise la plus critiquée en décembre, elle s’est très bien comportée au cours de l’année et a enregistré en moyenne moins de 10 plaintes par mois.

En dehors des compagnies aériennes telles que Jetstar et Qantas, la plupart des principaux contrevenants étaient soit des marques technologiques grand public, soit des magasins de détail tels que Harvey Norman, qui vendaient principalement des articles technologiques.

Il convient de noter que le registre ne répertorie que les entreprises qui ont reçu au moins 10 plaintes au cours d’un mois. Par conséquent, un détaillant ou une marque qui obtient systématiquement un score inférieur à ce chiffre ne sera pas pris en compte.

Cela signifie qu’une entreprise qui enregistre 9 plaintes chaque mois pourrait se retrouver avec un total considérablement plus élevé au cours de l’année qu’une autre qui n’a qu’un mois de 10 plaintes ou plus, et pourtant cela ne figurera pas dans le rapport de Fair Trading.